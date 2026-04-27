Για την 1η Ιανουαρίου του 2027 μετατίθεται η εφαρμογή της υποχρέωσης εφοδιασμού όλων των οδικών μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην δικύκλων, με νέο κιβώτιο πρώτων βοηθειών συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ώρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιώντας την αρχική απόφαση, που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1804/Β/1-4-2026, και προέβλεπε έναρξη ισχύος μετά την πάροδο τριμήνου από τη δημοσίευσή της, δηλαδή την 1η Ιουλίου.

Με τη νέα τροποποίηση, η προθεσμία μετατίθεται ουσιαστικά κατά έξι μήνες, με επίκληση της «ομαλής προσαρμογής της αγοράς, των ιδιοκτητών οχημάτων και οδηγών».







Το μέτρο αφορά μια ιδιαίτερα μεγάλη αγορά

. Αν υπολογιστεί ότι στην Ελλάδα κυκλοφορούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 5,7 εκατ. επιβατικά οχήματα και ξεπερνούν τα 7 εκατ. αν συνυπολογιστούν πούλμαν, φορτηγά κ.λπ., και ότι το νέο κιβώτιο θα πρέπει να πληροί το πρότυπο DIN 13164:2022 ή ισοδύναμο ISO, η συνολική αξία της υποχρεωτικής προμήθειας μπορεί να κινηθεί σε επίπεδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Το νέο kit αυτοκινήτου δεν περιορίζεται σε ένα απλό σετ επιδέσμων. Περιλαμβάνει ισοθερμική κουβέρτα, αποστειρωμένους επιδέσμους, γάζες, επιθέματα, τριγωνικό επίδεσμο, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια, μαντηλάκια καθαρισμού, μάσκες και οδηγίες πρώτων βοηθειών. Τα υλικά πρέπει να φέρουν σήμανση CE, να βρίσκονται εντός ημερομηνίας λήξης και να φυλάσσονται σε ανθεκτική συσκευασία.

Σήμερα η τιμή σε ένα τέτοιο kit αυτοκινήτου κυμαίνεται από τα 20 ευρώ και φθάνει τα 40 ευρώ σε μια αγορά η αξία της οποίας μπορεί να προσεγγίσει τα 250 εκατ. ευρώ. Ένα αν μη τι άλλο ιδιαίτερα σημαντικό ποσό το οποίο αναμένεται, με βάση τους νόμους της αγοράς, να αυξηθεί περαιτέρω όσο πλησιάζουμε στην εφαρμογή του μέτρου.

Ήδη μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσιοποίησή της πρώτης απόφασης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στα μέσα Φεβρουαρίου, καταγράφηκαν αυξήσεις που κυμάνθηκαν από 15% έως και 48,2%, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος.

Η φθηνότερη επιλογή, γύρω στα 20 ευρώ, αυξήθηκε κατά 19%, ενώ τα υψηλής κατηγορίας κιτ (περί τα 34 ευρώ) αυξήθηκαν κατά 17%.

Η πιο έντονη μεταβολή καταγράφηκε σε kit μεσαίας τιμής, τα οποία μέσα σε μία ημέρα εκτοξεύθηκαν από κάτω των 20 ευρώ στα 28,9 ευρώ, δηλαδή ανατίμηση 48,2%. Κάτι που αναδεικνύει τις στρεβλώσεις που γεννά μια αγορά τεχνητά τροφοδοτούμενη από κανονιστική υποχρέωση σε πανεθνική κλίμακα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα οχήματα που εμπίπτουν στη ρύθμιση θα πρέπει να διαθέτουν το νέο κιβώτιο πρώτων βοηθειών, ενώ οι παραβάτες θα τιμωρούνται με βάση τις κυρώσεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δηλαδή οι οδηγοί που δεν διαθέτουν το προβλεπόμενο κουτί πρώτων βοηθειών ή έχουν ελλιπές περιεχόμενο αντιμετωπίζουν πρόστιμο 30 ευρώ.

Πηγή: euro2day.gr

