2026-06-11 08:37:38
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 300 (Κιάτο – Αίγιο) ακινητοποιήθηκε στις 06:10 στον Σταθμό Ξυλοκάστρου, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το δρομολόγιο 301 ( Αίγιο- Κιάτο) θα υποκατασταθεί με λεωφορεία της Hellenic Train, πραγματοποιώντας όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός των στάσεων Διμηνιό και sidirodromikanea
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