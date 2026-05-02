2026-05-02 00:06:20
Φωτογραφία για Η διαχρονική γοητεία του κλασικού και του ασπρόμαυρου σε 54τμ

Όταν η πρόκληση του μικρού χώρου συναντά εκείνη της δημιουργίας σύγχρονης αισθητικής σε ένα περιβάλλον με πολύ έντονα στοιχεία κλασικής αρχιτεκτονικής.

Το πολύ μεγάλο ύψος, τα κλασικά ξύλινα κουφώματα και τα έντονα γύψινα στοιχεία σε τοίχους και οροφή, που χαρακτηρίζουν τον χώρο αρχιτεκτονικά, έχουν εξισορροπηθεί με σύγχρονης αισθητικής επιλογές σε έπιπλα, αντικείμενα και υλικά.

Μοντέρνα φωτιστικά, έπιπλα σε καμπύλες φόρμες, καθρέφτες, μαρμάρινες, γυάλινες και διάφανες επιφάνειες που αντανακλούν το φως και ποιοτικά υφασμάτινα στοιχεία έχουν συνδυαστεί εξαιρετικά σε κάθε σημείο, ακόμη και στον χώρο του μπάνιου όπου μια vintage συρταριέρα  έχει μετατραπεί σε έπιπλο νιπτήρα. 







Χρωματικά η κυριαρχία του λευκού και του γκρι σε συνδυασμό με μαύρο σε μικρότερα στοιχεία, δημιουργεί μια κλασική ομοιομορφία που συμβάλλει σημαντικά στο να διατηρεί ο χώρος το εκπλεπτυσμένα κλασικό, αλλά όχι αυστηρό του ύφος, συνδυάζεται ιδανικά με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι μεγαλύτερος των 54τμ.

alvhem.com

