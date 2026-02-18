2026-02-18 08:00:04
Φωτογραφία για ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Η γοητεία του γκρι σε 34τμ

Μια επί της ουσίας γκαρσονιέρα 34τμ απόλυτα λειτουργική για τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης ενός ατόμου και με ιδιαίτερα καλαίθητη, σύγχρονη βασισμένη στο γκρι χρώμα 

Λειτουργικά ο περιορισμός του χώρου ύπνου στα τελείως απαραίτητα και ο διαχωρισμός του με κουρτίνα, επιτρέπει στον υπόλοιπο ενιαίο χώρο την διαμόρφωση καθιστικού, άνετης τραπεζαρίας με χρήση και γραφείου και απόλυτα λειτουργικής κουζίνας.

Η γενική αίσθηση που δημιουργεί ο χώρος, πως είναι μεγαλύτερος των πραγματικών του διαστάσεων, οφείλεται στο φυσικό φως, την επιλογή των αποχρώσεων αλλά και στο γεγονός ότι έχει διαμορφωθεί όχι με όλα όσα θα χωρούσε, αλλά με όσα ...αντέχει, έτσι που κανένα σημείο να μην ασφυκτιά. 



 

historiskahem.se

