2026-05-01 10:04:10
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Η ελληνική αποστολή αναχώρησε για την Αυστρία

 



Μέσα σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με ενθουσιασμό και αισιοδοξία, και με τις θερμότερες ευχές όλων για «Καλή επιτυχία», αναχώρησε σήμερα το πρωί, Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, η ελληνική αποστολή για τη Βιέννη της Αυστρίας, προκειμένου να συμμετάσχει στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Akylas, γεμάτος ενέργεια και με χαμόγελο, κρατώντας την ελληνική σημαία, έφθασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, creative director της ελληνικής συμμετοχής, τους ηθοποιούς-χορευτές Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρίστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Μακρυπίδη που θα τον πλαισιώσουν στη σκηνή της Eurovision, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, μεταφέροντας τον ενθουσιασμό του, μίλησε στους δημοσιογράφους και στον κόσμο που βρισκόταν εκεί για να του ευχηθεί και υποσχέθηκε ότι θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Οι ρυθμοί θα είναι πυρετώδεις για την ελληνική αποστολή, καθώς την επόμενη ημέρα, Σάββατο 2 Μαΐου, είναι προγραμματισμένη η πρώτη τεχνική πρόβα.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόβα, ενώ η Ελλάδα, με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 4η θέση του A’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό, που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.



Πηγή: tvnea.com
Η εργασία στον σιδηρόδρομο ήταν μια από τις πιο επικίνδυνες δουλειές στις ΗΠΑ.
Eurostat: Οι εξαγωγές φαρμάκων στήριξαν σχεδόν 1 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ το 2023
Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030 η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα – Βόλος.
Πρωτιά για Alpha Ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο !Στην κορυφή και τον Απρίλιο του 2026 !
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 12.10.2026
Το πολυτελές τρένο Orient Express πάει στη Βουδαπέστη το 2026.
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο από 1-5-2026 έως 31-10-2026.
Με ταχύτητα 225 χλμ/ώρα: Η Turkiye μόλις πέρασε με επιτυχία κρίσιμες δοκιμές δυναμικής πέδησης για τον νέο στόλο HSR της.
ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ DRAM ΩΣ ΤΟ 2027 ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΤΡΙΓΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030 η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα – Βόλος.
Μεγάλη απεργία των σιδηροδρόμων του 1877.
Χωρίς τρένα και Προαστιακό σημερα Πρωτομαγιά. Πώς θα λειτουργήσουν τα άλλα μέσα μεταφοράς.