2026-05-01 10:37:55
Φωτογραφία για Eurostat: Οι εξαγωγές φαρμάκων στήριξαν σχεδόν 1 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ το 2023
Σημαντική συμβολή στην απασχόληση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Το 2023, οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες υποστήριξαν συνολικά 926.000 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 4,3‰ της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αποτυπώνουν όχι μόνο την άμεση απασχόληση στον φαρμακευτικό κλάδο, αλλά και τη σημαντική επίδραση που έχει σε άλλους τομείς της οικονομίας. Συγκεκριμένα, 325.000 εργαζόμενοι απασχολούνται άμεσα στη φαρμακευτική βιομηχανία, ενώ επιπλέον 601.000 θέσεις εργασίας διατηρούνται έμμεσα σε άλλους κλάδους χάρη στη δυναμική των εξαγωγών.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της φαρμακευτικής βιομηχανίας ως βασικού πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, με ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνολική απασχόληση που συνδέεται με τις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σχεδόν διπλασιάστηκε την περίοδο 2010–2023, από 504.000 εργαζομένους σε 926.000. Παράλληλα, το μερίδιο της σχετικής απασχόλησης αυξήθηκε από 2,6‰ σε 4,3‰.


Όσον αφορά τους βασικούς εμπορικούς εταίρους, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύονται ως ο σημαντικότερος προορισμός, καθώς οι εξαγωγές φαρμάκων προς τη χώρα αυτή στήριξαν 275.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ το 2023. Ακολουθούν η Ελβετία και η Κίνα, με 104.000 και 103.000 θέσεις εργασίας αντίστοιχα.

Στην επόμενη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι εξαγωγές συνδέονται με 51.000 θέσεις εργασίας, ενώ η Ιαπωνία συμπληρώνει την πεντάδα με 42.000 εργαζομένους.

Πηγή : dailypharmanews 
