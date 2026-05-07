Σήμερα τα παιδια της Β’ Δημοτικού ολοκληρωσαν τον δικό τους «Φωτεινό Παντογνώστη»Το καθε παιδι κατασκευασε ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων που ανάβει όταν βρίσκουμε τη σωστή απάντηση!Υλικά που χρησιμοποιήσαμε:• καλώδια• διασκελή• χαρτόνι• ψαλίδι• διακοπτάκι• κατσαβίδι• σελοτέιπ ή μονωτική ταινία• μαρκαδόρους• λαμπάκι και μπαταρίαΒήματα κατασκευής:Γράψαμε ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στο χαρτόνι.Τρυπήσαμε τα σημεία με διασκελή.Συνδέσαμε στο πίσω μέρος κάθε ερώτηση με τη σωστή απάντηση χρησιμοποιώντας καλώδια.Δημιουργήσαμε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με λαμπάκι και μπαταρία.Δοκιμάσαμε τις απαντήσεις μας! Όταν η επιλογή ήταν σωστή, το λαμπάκι άναβε και φωτιζόταν η μυτη του Αινσταιν!Οι επιστήμονες που γνωρίσαμε στο παιχνιδι ηταν:Albert Einstein – Θεωρία της ΣχετικότηταςIsaac Newton – ΒαρύτηταStephen Hawking – Μαύρες ΤρύπεςJohn Ellis – CERN και σύγχρονη φυσικήMarie Curie – ΡαδιενέργειαΜέσα από την κατασκευή μας:μάθαμε πώς λειτουργεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμαγνωρίσαμε σημαντικές στιγμές στην ιστορία της επιστήμηςμιλήσαμε για σπουδαία πειράματα και ανακαλύψειςγνωρίσαμε νέες λέξεις, σύμβολα και επιστημονικές έννοιεςταξιδέψαμε στη σύγχρονη φυσική μέσα από ιστορίες και αφηγήσειςΕκπαιδευτικοί στόχοι:να αγαπήσουν τα παιδιά την επιστήμη της φυσικήςνα καλλιεργήσουν την περιέργεια και την παρατήρησηνα συνδέσουν τη γνώση με το παιχνίδι και την ανακάλυψηνα συνεργαστούν μεταξυ τους και να λύσουν προβλήματα μαζίνα κατανοήσουν βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρικων κυκλωματων.Η επιστήμη της φυσικης δεν είναι μόνο μαθηματικοι τύποι και βαρετα βιβλία… είναι ιστορίες ανθρώπων που άλλαξαν τον κόσμο μας με τη φαντασία, τις ιδέες και τα πειράματά τους!