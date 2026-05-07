2026-05-07 08:30:24
Φωτογραφία για Ο Φωτεινός Αϊνστάιν- Παντογνωστης
Σήμερα τα παιδια της Β’ Δημοτικού ολοκληρωσαν τον δικό τους «Φωτεινό Παντογνώστη»

Το καθε παιδι κατασκευασε ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων που ανάβει όταν βρίσκουμε τη σωστή απάντηση!

Υλικά που χρησιμοποιήσαμε:

• καλώδια

• διασκελή

• χαρτόνι

• ψαλίδι

• διακοπτάκι

• κατσαβίδι

• σελοτέιπ ή μονωτική ταινία

• μαρκαδόρους

• λαμπάκι και μπαταρία

Βήματα κατασκευής:

Γράψαμε ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στο χαρτόνι.

Τρυπήσαμε τα σημεία με διασκελή.

Συνδέσαμε στο πίσω μέρος κάθε ερώτηση με τη σωστή απάντηση χρησιμοποιώντας καλώδια.

Δημιουργήσαμε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με λαμπάκι και μπαταρία.

Δοκιμάσαμε τις απαντήσεις μας! Όταν η επιλογή ήταν σωστή, το λαμπάκι άναβε και φωτιζόταν η μυτη του Αινσταιν!

Οι επιστήμονες που γνωρίσαμε στο παιχνιδι ηταν:

Albert Einstein – Θεωρία της Σχετικότητας

Isaac Newton – Βαρύτητα

Stephen Hawking – Μαύρες Τρύπες

John Ellis – CERN και σύγχρονη φυσική

Marie Curie – Ραδιενέργεια

Μέσα από την κατασκευή μας:

μάθαμε πώς λειτουργεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα

γνωρίσαμε σημαντικές στιγμές στην ιστορία της επιστήμης

μιλήσαμε για σπουδαία πειράματα και ανακαλύψεις

γνωρίσαμε νέες λέξεις, σύμβολα και επιστημονικές έννοιες

ταξιδέψαμε στη σύγχρονη φυσική μέσα από ιστορίες και αφηγήσεις

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

να αγαπήσουν τα παιδιά την επιστήμη της φυσικής

να καλλιεργήσουν την περιέργεια και την παρατήρηση

να συνδέσουν τη γνώση με το παιχνίδι και την ανακάλυψη

να συνεργαστούν μεταξυ τους και να λύσουν προβλήματα μαζί

να κατανοήσουν βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρικων κυκλωματων.

Η επιστήμη της φυσικης δεν είναι μόνο μαθηματικοι τύποι και βαρετα βιβλία… είναι ιστορίες ανθρώπων που άλλαξαν τον κόσμο μας με τη φαντασία, τις ιδέες και τα πειράματά τους!
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Η ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ IoT
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Η ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ IoT
Ο φωτεινός Παντογνώστης Αινστάιν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο φωτεινός Παντογνώστης Αινστάιν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο φωτεινός Παντογνώστης Αινστάιν
Ο φωτεινός Παντογνώστης Αινστάιν
Tο
Tο "Μανιφέστο Ράσελ- Αϊνστάιν".
Εθνική Βιβλιοθήκη:Ο Αϊνστάιν, ο χώρος, ο χρόνος και άλλα παρόμοια…για παιδιά
Εθνική Βιβλιοθήκη:Ο Αϊνστάιν, ο χώρος, ο χρόνος και άλλα παρόμοια…για παιδιά
Στο «σφυρί» η επιστολή Αϊνστάιν προς Ρούσβελτ για τις πυρηνικές φιλοδοξίες των Ναζί
Στο «σφυρί» η επιστολή Αϊνστάιν προς Ρούσβελτ για τις πυρηνικές φιλοδοξίες των Ναζί
Ένας δακτύλιος του Αϊνστάιν
Ένας δακτύλιος του Αϊνστάιν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Όπου φύγει - φύγει και το 2026 - Γιατί πάμε για ρεκόρ αιτήσεων
Συντάξεις: Όπου φύγει - φύγει και το 2026 - Γιατί πάμε για ρεκόρ αιτήσεων
Δήμος Αμυνταίου: Η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης Έδεσσας – Αμυνταίου – Φλώρινας αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας.
Δήμος Αμυνταίου: Η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης Έδεσσας – Αμυνταίου – Φλώρινας αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας.
Γης Μαδιάμ ο ιστορικός σταθμός στο Ρίο. Εικόνες.
Γης Μαδιάμ ο ιστορικός σταθμός στο Ρίο. Εικόνες.
Eurovision 2026: Δείτε όλη την σκηνική παρουσία του Ακύλα με το Ferto μέσα από φωτογραφίες
Eurovision 2026: Δείτε όλη την σκηνική παρουσία του Ακύλα με το Ferto μέσα από φωτογραφίες
Eurovision 2026:Το βίντεο των 30 δευτερολέπτων από την επιτυχημένη δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής
Eurovision 2026:Το βίντεο των 30 δευτερολέπτων από την επιτυχημένη δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής