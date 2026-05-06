2026-05-06 20:33:46
Φωτογραφία για Eurovision 2026:Το βίντεο των 30 δευτερολέπτων από την επιτυχημένη δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής



Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision έχει ξεκινήσει και η ελληνική αποστολή ανεβάζει στροφές την πιο κρίσιμη στιγμή. Ο Ακύλας πραγματοποίησε σήμερα τη δεύτερη τεχνική του πρόβα στο Wiener Stadthalle, «κλειδώνοντας» τις τελευταίες λεπτομέρειες της εμφάνισής του λίγο πριν από τον Α’ Ημιτελικό.

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της πρόβας, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο teaser της ελληνικής συμμετοχής, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, προσφέροντας μια δυνατή πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στη σκηνή.

Το απόσπασμα αποτυπώνει τη βασική αισθητική της εμφάνισης, με έντονη σκηνοθετική ταυτότητα, δυναμικούς φωτισμούς και ατμοσφαιρικά πλάνα που αναδεικνύουν την παρουσία του Ακύλα. Η σκηνική προσέγγιση φαίνεται να υπηρετεί πλήρως το concept του τραγουδιού, δημιουργώντας μια κινηματογραφική αίσθηση που κορυφώνεται στα λίγα αυτά δευτερόλεπτα.

Με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται και τις προσδοκίες να ανεβαίνουν, η ελληνική συμμετοχή δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει τη δική της ξεχωριστή θέση στον φετινό διαγωνισμό. Το teaser είναι μόνο η αρχή. 







Πηγή: tvnea.com
