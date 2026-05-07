2026-05-07 06:15:00

Την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε το πρώτο πιλοτικό δρομολόγιο στη σιδηροδρομική γραμμή Έδεσσας – Αμυνταίου – Φλώρινας, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της σύνδεσης της περιοχής μας με τη Θεσσαλονίκη και το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, μετά από τρία χρόνια διακοπής.Η επιστροφή του τρένου στο Αμύνταιο και τη Φλώρινα αποτελεί ουσιαστική και αναγκαία εξέλιξη για την καθημερινότητα των πολιτών, sidirodromikanea

