2026-05-06 23:24:04
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Δείτε όλη την σκηνική παρουσία του Ακύλα με το Ferto μέσα από φωτογραφίες



Η ελληνική αποστολή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία της για τη Eurovision Song Contest 2026, καθώς ολοκληρώθηκε η δεύτερη τεχνική πρόβα του Ακύλα στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας, η ελληνική συμμετοχή δούλεψε πάνω σε τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τη σκηνική παρουσία, τις λήψεις των καμερών και τον συνολικό συντονισμό της εμφάνισης. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, με την ομάδα να εστιάζει στη βελτιστοποίηση κάθε στοιχείου ενόψει των επόμενων σταδίων.

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν στιγμές από τη σκηνή, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα της παρουσίας της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό. Παράλληλα, καταγράφουν το κλίμα των προβών και την προετοιμασία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ελληνική αποστολή πλέον στρέφει την προσοχή της στις επόμενες πρόβες, όπου θα «κλειδώσουν» και οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την εμφάνιση στον ημιτελικό.









Πηγή: tvnea.com
