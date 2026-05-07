2026-05-07 08:31:57
>Σήμερα τα παιδια της Β’ Δημοτικού ολοκληρωσαν τον δικό τους «Φωτεινό Παντογνώστη»
Το καθε παιδι κατασκευασε ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων που ανάβει όταν βρίσκουμε τη σωστή απάντηση!
Υλικά που χρησιμοποιήσαμε:
• καλώδια
• διασκελή
• χαρτόνι
• ψαλίδι
• διακοπτάκι
• κατσαβίδι
• σελοτέιπ ή μονωτική ταινία
• μαρκαδόρους
• λαμπάκι και μπαταρία
Βήματα κατασκευής:
Γράψαμε ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στο χαρτόνι.
Τρυπήσαμε τα σημεία με διασκελή.
Συνδέσαμε στο πίσω μέρος κάθε ερώτηση με τη σωστή απάντηση χρησιμοποιώντας καλώδια.
Δημιουργήσαμε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με λαμπάκι και μπαταρία.
Δοκιμάσαμε τις απαντήσεις μας! Όταν η επιλογή ήταν σωστή, το λαμπάκι άναβε και φωτιζόταν η μυτη του Αινσταιν!
Οι επιστήμονες που γνωρίσαμε στο παιχνιδι ηταν:
Albert Einstein – Θεωρία της Σχετικότητας
Isaac Newton – Βαρύτητα
Stephen Hawking – Μαύρες Τρύπες
John Ellis – CERN και σύγχρονη φυσική
Marie Curie – Ραδιενέργεια
Μέσα από την κατασκευή μας:
μάθαμε πώς λειτουργεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα
γνωρίσαμε σημαντικές στιγμές στην ιστορία της επιστήμης
μιλήσαμε για σπουδαία πειράματα και ανακαλύψεις
γνωρίσαμε νέες λέξεις, σύμβολα και επιστημονικές έννοιες
ταξιδέψαμε στη σύγχρονη φυσική μέσα από ιστορίες και αφηγήσεις
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
να αγαπήσουν τα παιδιά την επιστήμη της φυσικής
να καλλιεργήσουν την περιέργεια και την παρατήρηση
να συνδέσουν τη γνώση με το παιχνίδι και την ανακάλυψη
να συνεργαστούν μεταξυ τους και να λύσουν προβλήματα μαζί
να κατανοήσουν βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρικων κυκλωματων.
Η επιστήμη της φυσικης δεν είναι μόνο μαθηματικοι τύποι και βαρετα βιβλία… είναι ιστορίες ανθρώπων που άλλαξαν τον κόσμο μας με τη φαντασία, τις ιδέες και τα πειράματά τους!
