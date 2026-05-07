Οι τσιμεντένιες γλάστρες και ζαρντινιέρες μεγάλου μεγέθους είναι από τις πιο ανθεκτικές και εντυπωσιακές κατασκευές για εξωτερικούς χώρους. Με οικονομικά υλικά και όχι δύσκολη διαδικασία μπορούν να δημιουργηθούν κατασκευές σε διαφορετικά σχήματα και διαστάσεις, κατάλληλες για αυλές, βεράντες και κήπους.

Τσιμεντένιες γλάστρες και ζαρντινιέρες μπορούν να δημιουργηθούν σε οποιοδήποτε μέγεθος, ανάλογα με το μέγεθος του "καλουπιού" που θα χρησιμοποιηθεί, ενώ αισθητικά η όψη τους μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές, ανάλογα με το βάψιμο και την επεξεργασία της εξωτερικής τους επιφάνειας.Τι θα χρειαστείτε2 σκληρά και στέρεα χαρτοκιβώτια που το ένα να χωρά μέσα στο άλλο, αφήνοντας περιμετρικά ανάμεσά τους ένα κενό 3-5cm, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος της κατασκευήςΙσχυρή φαρδιά μονωτική ταινίαΜείγμα σκυροδέματοςMπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάποιο έτοιμο μείγμα τσιμέντου που θα βρείτε σε καταστήματα δομικών υλικών ή να το δημιουργήσετε εξ΄αρχής με σκόνη τσιμέντου-οικοδομική άμμο-νερό και χαλίκι. ΕΔΩ θα βρείτε όλες τις γενικές πληροφορίες - οδηγίες για κατασκευές με Τσιμέντο.Πως θα το κάνετεΓυρίστε προς την μέσα πλευρά όσα κομμάτια χαρτονιού εξέχουν από το μεγάλο χαρτόκουτο, ενισχύστε το αν χρειάζεται και με επιπλέον κομμάτια από σκληρό χαρτόκουτο και καλύψτε ολόκληρη την επιφάνειά του, εσωτερικά και εξωτερικά, με την ταινία. Με τον τρόπο αυτό το χαρτόνι θα μείνει ανεπηρέαστο από την υγρασία του τσιμέντου και δεν θα ...καταρρεύσει όταν τοποθετήσετε το μείγμα.Στην εσωτερική πλευρά του μεγάλου κουτιού, που θα είναι τελικά η εξωτερική πλευρά της ζαρντινιέρας, μπορείτε και να δημιουργήσετε έναν υποτυπώδη σχηματισμό που τελικά θα αποτυπωθεί ελαφρά στην κατασκευή, κολλώντας τις λωρίδες ταινίας κάθετα, οριζόντια ή σε όποιο άλλο σχήμα θέλετε.Ενισχύστε και καλύψτε με ταινία και την εξωτερική πλευρά του μικρότερου χαρτόκουτου.

3. Φτιάξτε το μείγμα τσιμέντου, σε ένα δοχείο απ΄όπου εύκολα θα μπορείτε να το μετακυλίσετε στην κατασκευή.Αν θέλετε στο μείγμα μπορεί να προστεθεί και χρωστική τσιμέντου για να έχει απευθείας η κατασκευή την απόχρωση που επιθυμείτε, χωρίς να χρειαστεί να την βάψετε όταν ολοκληρωθεί.

Ρίξτε μια ποσότητα μείγματος στο μεγάλο κουτί μέχρι ένα ύψος, περίπου το 1/4 του συνολικού του, ακουμπήστε επάνω στο τσιμέντο το 2ο χαρτόκουτο φροντίζοντας να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο και να απέχει το ίδιο σε όλες τις πλευρές από το εξωτερικό κουτί και τοποθετείστε στο εσωτερικό του ένα δοχείο με βάρος (πέτρες, χώμα κλπ) που θα το κρατήσει σταθερά στην θέση του.Γεμίστε μέχρι επάνω ολόκληρο το κενό ανάμεσα στα δύο κουτιά με μείγμα τσιμέντου, ισιώνοντας όσο είναι δυνατόν την επιφάνειά του.

Καλύψτε την κατασκευή με νάϋλον για να την προστατέψετε από τυχόν βροχή-υγρασία και αφήστε το τσιμέντο να στερεοποιηθεί πλήρως. Θα χρειαστούν, ανάλογα και με το μέγεθος-όγκο της κατασκευής 3-4 ημέρες.

4. Αφού βεβαιωθείτε ότι το τσιμέντο έχει στεγνώσει εντελώς κόψτε-αφαιρέστε τα χαρτόκουτα και με γυαλόχαρτο ή τριβείο λειάντε - ισιώστε όλα τα σημεία που χρειάζεται ώστε η ζαρντινιέρα να αποκτήσει όσο πιο ομοιόμορφη τελική εμφάνιση.Για να δημιουργήσετε αντίστοιχου τύπου κατασκευές με εντελώς λεία επιφάνεια, θα χρειαστεί να ...σπατουλάρετε με στόκο την εξωτερική πλευρά της ζαρντινιέρας σαν να επρόκειτο για ...τοίχο και να την βάψετε.

Εναλλακτικός τρόπος κατασκευής με έτοιμες πλάκεςΈνας εναλλακτικός και πολύ γρήγορος τρόπος για να δημιουργήσετε τσιμεντένιες ζαρντινιέρες σε μεγάλο μέγεθος είναι να χρησιμοποιήσετε έτοιμες πλάκες επίστρωσης πεζοδρομίου.Θα χρειαστεί να τις κολλήσετε μεταξύ τους με σιλικόνη (όχι θερμοκόλλα) σε σχηματισμό τετραγώνου. Αφού η σιλικόνη στεγνώσει και οι ενώσεις σταθεροποιηθούν με τον ίδιο τρόπο κολλήστε τις 4 ενωμένες πλευρές πάνω σε μία ακόμη πλάκα με την οποία θα δημιουργηθεί η βάση της ζαρντινιέρας.Το βάψιμοΤο ανομοιόμορφο βάψιμο σε λευκές - γκρι ή καφές αποχρώσεις, βάφοντας και σβήνοντας με στεγνό πινέλο ή ένα πανάκι κατά τόπους το χρώμα, προσδίδει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα σε τέτοιου τύπου τσιμεντένιες κατασκευές.Ασφαλώς μπορείτε να βάψετε μια τέτοια κατασκευή σε όποια απόχρωση προτιμάτε, με τσιμεντόχρωμα, ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου ή χρώματα κιμωλίας.Χρηστικές συμβουλέςΠριν τοποθετήσετε χώμα για απευθείας φύτευση, αν δεν τις χρησιμοποιήσετε σαν κασπό τοποθετώντας στο εσωτερικό τους γλάστρες, θα χρειαστεί με τρυπάνι να κάνετε 2-3 τρύπες στην βάση τους για την αποστράγγιση του νερού ποτίσματος.Επειδή, ανάλογα και με το μεγεθός τους, το βάρος τους είναι μεγάλο προτιμήστε για τη διαδικασία κατασκευής ένα σημείο κοντινό στην οριστική τους θέση ώστε να είναι πιο εύκολη η μετακίνησή τους. Αν δεν έχετε εμπειρία σε τσιμεντένιες κατασκευές θα σας βοηθήσει πολύ μια δοκιμή σε μεγέθη μικρότερης κλίμακας. Αντί για χαρτόκουτα χρησιμοποιείστε δοκιμαστικά δύο μικρά κουτιά ή πλαστικά μικρά δοχεία και ολοκληρώστε όλα τα στάδια κατασκευής, ώστε να δείτε στην πράξη τη διαδικασία και τον τρόπο που συμπεριφέρονται τα υλικά, πριν προχωρήσετε στην μεγάλου μεγέθους κατασκευή.