2026-05-11 21:58:36

Η ανακάλυψη έγινε από υπάλληλο της Union Pacific που επιθεώρησε σταματημένο τρένο στην αποθήκη στο Λαρέντο πριν συνεχίσει το ταξίδι του προς τα βόρεια.Εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο στο Τέξας βρήκαν έξι νεκρούς μέσα σε ένα βαγόνι σε μια μάντρα κοντά στα σύνορα με το Μεξικό το απόγευμα της Κυριακής, δήλωσαν αξιωματούχοι.Η ανακάλυψη έγινε από έναν υπάλληλο της Union Pacific που επιθεώρησε το sidirodromikanea

