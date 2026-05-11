





Θετικά φαίνεται πως λειτούργησε για την ελληνική αποστολή η πρώτη Dress Rehearsal του Α’ Ημιτελικού της Eurovision Song Contest 2026, με τον Ακύλας και το «Ferto» να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο στις στοιχηματικές πλατφόρμες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρακολουθούν οι eurofans και οι αναλυτές των αποδόσεων, η ελληνική συμμετοχή δείχνει να κερδίζει συνεχώς έδαφος μετά την ολοκλήρωση της πρόβας, με αρκετούς παίκτες να αλλάζουν τις αρχικές επιλογές τους. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που – ενώ μέχρι πρότινος πόνταραν στη Φιλανδία – φαίνεται πως πλέον στρέφονται δυναμικά προς την Greece.

Η εικόνα της σκηνικής παρουσίας, η αισθητική του act αλλά και η συνολική απόδοση του Ακύλα φαίνεται πως δημιούργησαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στους διαπιστευμένους που παρακολούθησαν τη rehearsal, με αποτέλεσμα η ελληνική συμμετοχή να παρουσιάζει αξιοσημείωτη κινητικότητα στα στοιχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα μέσα σε λιγότερο από μία ώρα κατέγραψε άνοδο της τάξεως του 4%, γεγονός που επιβεβαιώνει το θετικό momentum που αρχίζει να διαμορφώνεται γύρω από την ελληνική αποστολή λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο Ημιτελικό.

Eurovision 2026: Spectacular Rise for Greece in the Betting Odds After the First Semi-Final Dress Rehearsal

The first Dress Rehearsal of the First Semi-Final of the Eurovision Song Contest 2026 appears to have worked strongly in favor of the Greek delegation, with Akylas and “Ferto” recording a remarkable rise across betting platforms within a very short period of time.

According to the latest data monitored by Eurovision fans and betting analysts, the Greek entry continues to gain momentum following the rehearsal, with many bettors reportedly changing their initial predictions. In fact, several users who had previously backed Finland now appear to be shifting their support toward Greece.

The staging, the visual aesthetic of the performance, and Akylas’ overall delivery seem to have created a highly positive impression among accredited viewers attending the rehearsal, leading to increased activity around the Greek entry in the betting markets.

It is worth noting that Greece climbed by 4% in less than an hour, further highlighting the strong momentum currently building around the Greek delegation just hours before the First Semi-Final.

Πηγή: tvnea.com