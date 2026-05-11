Οι προετοιμασίες για τη φετινή Eurovision 2026 κορυφώνονται, με το Wiener Stadthalle να βρίσκεται πλέον σε πυρετώδεις ρυθμούς ενόψει των πρώτων γενικών προβών και των live Ημιτελικών. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποιούν τις τελευταίες τεχνικές δοκιμές πάνω στη σκηνή, ενώ τα πρώτα πλάνα από αρκετές συμμετοχές έχουν ήδη αρχίσει να διαρρέουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το ρεπορτάζ της αυστριακής δημόσιας τηλεόρασης ORF, μέσα από το οποίο αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά στιγμιότυπα από το σκηνικό της ελληνικής συμμετοχής. Στα πλάνα που μεταδόθηκαν φαίνεται ένα από τα βασικά props που θα χρησιμοποιηθούν στην παρουσίαση του τραγουδιού «Ferto», με έντονες αναφορές στην αρχαιοελληνική αισθητική.

Συγκεκριμένα, στη σκηνή δεσπόζουν αρχαιοελληνικοί κίονες, οι οποίοι φαίνεται πως θα αποτελέσουν κομβικό στοιχείο της σκηνικής αφήγησης της ελληνικής αποστολής. Το concept δείχνει να επενδύει σε ένα ατμοσφαιρικό και συμβολικό αποτέλεσμα, συνδυάζοντας την παράδοση με μια πιο σύγχρονη σκηνική προσέγγιση.

