2026-05-11 18:24:33
Φωτογραφία για Eurovision 2026 – Ελλάδα: Αποθέωση για τον Akylas στην Dress Rehearsal Του Α’ ημιτελικού



Λίγο πριν ολοκληρωθούν οι πρόβες για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, η ελληνική αποστολή ανέβηκε στη σκηνή και έκλεψε τις εντυπώσεις. Ο Akylas παρουσίασε για πρώτη φορά ολοκληρωμένα το «Ferto», σε ένα act υψηλής αισθητικής και συνεχών εναλλαγών, με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού.

Η εμφάνιση ξεκινά με την ατμόσφαιρα που είχαμε ήδη πάρει ως πρώτη γεύση από τα teaser των προβών, όμως στη συνέχεια το σκηνικό αλλάζει εντελώς. Στη σκηνή κάνει την εμφάνισή της η χαρακτηριστική λύρα της Έλενα Παπαρίζου, ενώ ο Akylas κινείται πάνω στο catwalk με πατίνι, μέσα σε ένα εκρηκτικό σκηνικό γεμάτο χρώματα και πυροτεχνήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της performance, η σκηνή μεταμορφώνεται συνεχώς, με εικόνες και συμβολισμούς που παραπέμπουν τόσο στη σύγχρονη πραγματικότητα όσο και σε στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας. Η influencer φιγούρα, οι αναφορές στην αρχαιότητα αλλά και το στοιχείο του χρήματος συνθέτουν ένα πολυδιάστατο σκηνικό, που κορυφώνεται με έναν ιδιαίτερο σκηνοθετικό μηχανισμό ο οποίος φέρνει τον τραγουδιστή πάνω στο central prop.

Στην πιο συναισθηματική στιγμή του τραγουδιού, ο Akylas ερμηνεύει τους στίχους που αναφέρονται στη μητέρα του, πριν επιστρέψει δυναμικά στη σκηνή για το φινάλε μαζί με τέσσερις performers στο catwalk.

Σύμφωνα με όσους παρακολούθησαν την πρόβα μέσα από την αρένα, η ελληνική συμμετοχή απέσπασε μέχρι στιγμής ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, με τον Akylas να ξεχωρίζει τόσο φωνητικά όσο και σκηνικά.

Αν και τα στοιχήματα δεν δείχνουν το τελικό αποτέλεσμα, η Ελλάδα ξεκίνησε να ανεβαίνει ξανά.... Ferto ρε Ακύλα.







Πηγή: tvnea.com
