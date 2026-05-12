2026-05-12 08:34:36

Οι κρατικοί Αλβανικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες υποβολής προσφορών για την επέκταση κατά 4 χιλιόμετρα του κύριου σιδηροδρομικού τμήματος της χώρας, της γραμμής μήκους 34 χιλιομέτρων που συνδέει την πρωτεύουσα Τίρανα με το λιμάνι του Δυρραχίου στην Αδριατική, το οποίο βρίσκεται υπό ανακατασκευή.Η διετής σύμβαση έχει εκτιμώμενη αξία 1,5 δισεκατομμυρίου λεκ sidirodromikanea

