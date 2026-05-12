Η είδηση αυτή δεν είναι απλώς μια φήμη, αλλά η ωμή πραγματικότητα του 2026. Η αγορά των μητρικών πλακετών (motherboards) βιώνει όντως μια «τέλεια καταιγίδα», με τις πωλήσεις να κατακρημνίζονται, καθώς η βιομηχανία ημιαγωγών έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ας δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα «άδυτα» της αγοράς και γιατί το PC gaming rig σου μοιάζει πλέον με είδος πολυτελείας:

Η Ανατομία της Κατάρρευσης

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την DigiTimes και αναλυτές της IDC, η πτώση του 25% στις αποστολές μητρικών (ειδικά για εταιρείες όπως η MSI και η Gigabyte) οφείλεται σε τρεις κύριους παράγοντες:

Ο «στραγγαλισμός» των μνημών (RAM Crunch): Τα data centers για το AI «καταπίνουν» το 70% της παγκόσμιας παραγωγής μνήμης. Οι τιμές των DDR5 έχουν τετραπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, καθιστώντας την αναβάθμιση ενός οικιακού PC οικονομικά ασύμφορη.

Η στροφή των κατασκευαστών: Κολοσσοί όπως η ASUS και η ASRock δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για τη μείωση στις μητρικές. Γιατί; Επειδή τα έσοδά τους από τους AI servers έχουν εκτοξευθεί. Προτιμούν να διαθέσουν τις γραμμές παραγωγής τους εκεί που το περιθώριο κέρδους είναι δεκαπλάσιο.

Η «στασιμότητα» των GPU: Με την NVIDIA να καθυστερεί τη σειρά RTX 60 και να εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στο λογισμικό και τα enterprise chips (όπως τα Blackwell), οι gamers δεν έχουν λόγο να αγοράσουν νέα μητρική.

Πού πάνε τα chips;

Η κατανομή των wafers (των δίσκων πυριτίου από τους οποίους φτιάχνονται τα τσιπ) έχει αλλάξει ριζικά.

ΤομέαςΜερίδιο Παραγωγής (2026)ΤάσηAI & Data Centers65%