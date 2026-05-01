2026-05-01 07:47:21
Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026–2030 το έργο αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα – Βόλος, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 51,4 εκατ. ευρώ.Το έργο αφορά την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών, καθώς και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου αμαξοστοιχιών ETCS sidirodromikanea
