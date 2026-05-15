Αθήνα, 15 Μαΐου 2026

Αριθμ. Πρωτ. 2329Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της ΧώραςΘέμα: «Ιστορική ημέρα για το ελληνικό φαρμακείο – Κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του Έλληνα φαρμακοποιού»Αγαπητοί Συνάδελφοι,Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον κλάδο μας! Στη Βουλή ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψήφισης του ερανιστικού νομοσχεδίου, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονταν και ψηφίστηκαν σημαντικά άρθρα που αφορούν άμεσα το ελληνικό φαρμακείο και τον Έλληνα φαρμακοποιό.Το σημαντικότερο όμως είναι ένα:Από σήμερα κανένα φαρμακείο δεν μπορεί να εξαγοραστεί με το απαράδεκτο και εξοργιστικό ποσοστό του 99,99%.Όπως γνωρίζετε, με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς δινόταν η δυνατότητα σε ιδιώτες μη φαρμακοποιούς ή ακόμη και σε εταιρείες να κατέχουν έως και το 99,99% ενός φαρμακείου.Επί της ουσίας, δημιουργούνταν «φαρμακοποιοί – μαριονέτες », αφού η άδεια παρέμενε τυπικά στον φαρμακοποιό αλλά ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής ήταν τρίτος.Το αποτέλεσμα ήταν άνθρωποι άσχετοι με το λειτούργημα μας – έμποροι, επιχειρηματίες κάθε είδους, ακόμη και επενδυτικά σχήματα – να επιχειρούν να αποκτήσουν τον έλεγχο φαρμακείων, έχοντας τους φαρμακοποιούς ως υπαλλήλους μέσα στο δικό τους φαρμακείο!!Το τελευταίο διάστημα μάλιστα, παρουσιάστηκαν οργανωμένες κινήσεις από επιχειρηματικά funds που βολιδοσκοπούσαν φαρμακεία προς εξαγορά. Ορισμένες, λίγες περιπτώσεις εξαγοράς ήδη πραγματοποιήθηκαν.Οι ανησυχίες μας για την άλωση του ελληνικού φαρμακείου ήταν διαρκείς.Όμως, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η διοίκηση του Π.Φ.Σ. κινήθηκε μεθοδικά, σοβαρά και κυρίως διακριτικά, χωρίς να γνωρίζουν πολλοί τις κρίσιμες συζητήσεις που έγιναν με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη.Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι το σημερινό άρθρο που ψηφίστηκε και το οποίο ουσιαστικά αποτρέπει την ανεξέλεγκτη επιχειρηματική εισβολή στο ελληνικό φαρμακείο και προστατεύει την ανεξαρτησία του.Ναι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με αυτή τη ρύθμιση βάλαμε φρένο στα σχέδια πολλών επίδοξων «επενδυτών». Οικονομοτεχνικά είναι αδύνατον να επενδύσουν και να εφαρμόσουν μεγαλεπίβολα σχέδια αλυσίδων όταν το 33% ανήκει στον φαρμακοποιό.Όμως ο αγώνας μας συνεχίζεται. Ο απόλυτος στόχος μας παραμένει ξεκάθαρος:Η ιδιοκτησία του φαρμακείου να ανήκει κατά πλειοψηφία στον φαρμακοποιό, όπως συμβαίνει στις χώρες Γαλλία, Ισπανία και Βέλγιο και άλλες. Αυτό όμως απαιτεί αλλαγή Προεδρικού Διατάγματος που είναι χρονοβόρο αλλά το διεκδικούμε και θα το πετύχουμε.Αυτή είναι η φιλοσοφία μας.Αυτή είναι η κουλτούρα μας.Και έτσι θα συνεχίσουμε.Ταυτόχρονα, σήμερα ολοκληρώθηκε και μια ακόμη σημαντική διεκδίκηση του κλάδου:Η πλήρης απαλλαγή μας από το άδικο και παράλογο 0,8%, το οποίο είχε νομοθετηθεί από το 2018.Πριν από λίγους μήνες είχε ήδη επιτευχθεί η απαλλαγή ύψους 13.000.000 ευρώ.Ωστόσο, δεν είχε προβλεφθεί η περίπτωση κατά την οποία ο ιατρός συνταγογραφεί off patent φάρμακο χωρίς να κυκλοφορεί αντίστοιχο γενόσημο.Με τη σημερινή ψήφιση διορθώνεται και αυτή η στρέβλωση, με αποτέλεσμα ο κλάδος να απαλλάσσεται επιπλέον από ποσό περίπου 5.200.000 ευρώ ετησίως.Συνολικά πλέον, η πλήρης απαλλαγή από το 0,8% ανέρχεται στα 18.200.000 ευρώ.Παράλληλα, ψηφίστηκαν σημαντικά άρθρα που περιορίζουν τη διάθεση προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης.Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες, όπως η απαγόρευση διάθεσης συγκεκριμενών σκευασμάτων από καταστήματα κάνναβης (CBD shops), και η απαγόρευση λειτουργίας τέτοιων καταστημάτων σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από σχολεία και ευαίσθητους χώρους. Απαγόρευση πώλησης προϊόντων κάνναβης σε ανήλικους και μέσω αυτόματων πωλητών και άλλα μέτρα που περιορίζουν ουσιαστικά την ανεξέλεγκτη διακίνηση αυτών των προϊόντων.Για όλα τα παραπάνω, αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ τον Υπουργό Υγείας, τους Υπουργούς Οικονομικών αλλά και όλους όσους συνέβαλαν στην ψήφιση των ανωτέρω. Όπως και για την ευαισθησία τους σε θέματα προάσπισης της Δημόσιας Υγείας.Συνάδελφοι, η σημερινή ημέρα αποδεικνύει ότι αυτή η διοίκηση δεν μένει στα λόγια.Συνεχίζει καθημερινά τον αγώνα για την προστασία, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού φαρμακείου.Έχουμε κάνει πολλά.Πρέπει όμως να κάνουμε ακόμη περισσότερα.Στηρίξτε τους Συλλόγους σας.Στηρίξτε τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.Όλοι μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε την Προοπτική, την αξιοπρέπεια και το μέλλον του κλάδου μας.Με ευθύνη και πνεύμα ενότητας διεκδικούμε όλοι μαζί και αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά όλα τα μείζονα προβλήματα του κλάδου, ενισχύοντας την προοπτική για το φαρμακείο του αύριο.Σας ευχαριστούμε πολύ!Με Εκτίμηση,Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ