2026-05-15 19:23:08
Φωτογραφία για Θεατρικό Ηλιοβασίλεμα στο Ποτήρι
> «Ηλιοβασίλεμα στο ποτήρι»

Τελευταία, όταν μας μένει χρόνος στο εργαστήρι φυσικής, βάζω τα παιδιά σε ομάδες να φτιάξουν ένα μικρό σκετς ή ένα μικρό θεατρικό βασισμένο στο πείραμα που κάναμε.

Δεν φαντάζεστε πόσο ωραίες ιδέες έχουν και τι όμορφα περνάμε όλοι μαζί!

Και το πιο μαγικό;

Μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνουν την ορολογία της φυσικής σχεδόν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Η επιστήμη γίνεται παιχνίδι, συνεργασία και δημιουργία.

Το σημερινό μας πείραμα: «Ηλιοβασίλεμα στο ποτήρι»

Υλικά

Ένα διάφανο ποτήρι ή μπολ με νερό

γάλα Νουνού

Ένας φακός

Βήματα

Γεμίζουμε το ποτήρι με νερό.

Προσθέτουμε λιγο γάλα και ανακατεύουμε απαλά.

Σβήνουμε τα φώτα.

Φωτίζουμε το ποτήρι με τον φακό από κατω

Παρατηρούμε ότι το φως αλλάζει χρώμα και μοιάζει με μικρό ηλιοβασίλεμα!


Γιατί συμβαίνει αυτό;

Τα μικροσκοπικά σωματίδια του γάλακτος διασκορπίζουν το φως.

Τα μπλε χρώματα σκορπίζονται περισσότερο, ενώ τα κόκκινα και πορτοκαλί περνούν πιο εύκολα μέχρι τα μάτια μας. Έτσι δημιουργείται το χρώμα που βλέπουμε και στα αληθινά ηλιοβασιλέματα!

Εφαρμογές στη ζωή μας

Γιατί ο ουρανός είναι μπλε

Γιατί το ηλιοβασίλεμα γίνεται πορτοκαλί και κόκκινο

Πώς λειτουργούν κάποια οπτικά φαινόμενα στην ατμόσφαιρα

Πώς η φυσική εξηγεί εικόνες που βλέπουμε καθημερινά γύρω μας

Η φυσική γίνεται ακόμα πιο όμορφη όταν τη βλέπεις μέσα από τα μάτια των παιδιών.
