Με αφορμή τη σημερινή ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς απηύθυνε μήνυμα προς όλους τους φαρμακοποιούς της χώρας.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο ιδιαίτερα σημαντικές ρυθμίσεις για το ελληνικό φαρμακείο, οι οποίες αποτελούν καθαρή θεσμική επιτυχία του ΠΦΣ και της διοίκησης Βαλτά.

Οι δύο κρίσιμες παρεμβάσεις: Θωράκιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, με ρύθμιση που αποτρέπει την ανεξέλεγκτη επιχειρηματική εισβολή στο ελληνικό φαρμακείο και προστατεύει την ανεξαρτησία του. Πλήρης απαλλαγή των φαρμακείων από το άδικο και παράλογο rebate 0,8%, με την κάλυψη και της τελευταίας εκκρεμούς υποπερίπτωσης.Τι σημαίνει η ρύθμιση για το ιδιοκτησιακό

Η νέα διάταξη κατοχυρώνει ρητά ότι...

.... στα εταιρικά σχήματα φαρμακείων ο αδειούχος φαρμακοποιός πρέπει να συμμετέχει ουσιαστικά στην εταιρεία.

Με απλά λόγια, το φαρμακείο δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα σχήμα όπου ο φαρμακοποιός εμφανίζεται μόνο τυπικά ως κάτοχος της άδειας, ενώ ο πραγματικός έλεγχος περνά σε τρίτους.

Η ρύθμιση έρχεται να προστατεύσει τον επιστημονικό και ανεξάρτητο χαρακτήρα του φαρμακείου και να βάλει φραγμό σε μορφές ανεξέλεγκτης επιχειρηματικής διείσδυσης στον χώρο.

Τι αλλάζει με το rebate 0,8%

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πλήρης απαλλαγή των φαρμακείων από το rebate 0,8% στα off-patent φάρμακα αναφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο rebate είχε ήδη περιοριστεί με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, όμως είχε απομείνει μία τελευταία υποπερίπτωση που συνέχιζε να δημιουργεί άδικη επιβάρυνση για τα φαρμακεία.

Με τη νέα ρύθμιση καλύπτεται πλέον και αυτή η εκκρεμότητα, καθώς δεν επιβάλλεται το 0,8% και στις περιπτώσεις όπου δεν κυκλοφορεί άλλο φαρμακευτικό προϊόν ίδιας δραστικής ουσίας, ίδιας περιεκτικότητας και ίδιας φαρμακοτεχνικής μορφής.

Με απλά λόγια:Το φαρμακείο δεν μπορεί πλέον να επιβαρύνεται με ένα rebate για μια επιλογή που δεν του αναλογεί και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση.Μήνυμα του Προέδρου του ΠΦΣ

Στο μήνυμά του προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας, ο Πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Απόστολος Βαλτάς αναφέρεται στη σημασία των δύο αυτών παρεμβάσεων για το ελληνικό φαρμακείο.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που δεν ήρθαν τυχαία. Αποτελούν αποτέλεσμα συνεχούς διεκδίκησης, θεσμικής πίεσης και τεκμηριωμένων παρεμβάσεων του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Συμπέρασμα

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική ημέρα για τον κλάδο.

Το ελληνικό φαρμακείο βγαίνει θεσμικά ενισχυμένο, τόσο στο κρίσιμο ζήτημα της προστασίας της ανεξαρτησίας του όσο και στο ζήτημα της απαλλαγής από μια άδικη οικονομική επιβάρυνση.

Η επιτυχία αυτή πιστώνεται ξεκάθαρα στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και στη διοίκηση του Προέδρου κ. Απόστολου Βαλτά, που με συνέπεια, επιμονή και θεσμική τεκμηρίωση πέτυχαν δύο ουσιαστικές ρυθμίσεις με πραγματικό αντίκρισμα για τα φαρμακεία όλης της χώρας.

Ο δρόμος της διεκδίκησης συνεχίζεται, όμως η σημερινή ψήφιση δείχνει ότι όταν ο κλάδος έχει καθαρή στόχευση, σοβαρή εκπροσώπηση και ενιαία φωνή, μπορεί να πετυχαίνει σημαντικές νίκες.

farmakopoioi

Πηγές - Σύνδεσμοι Μήνυμα Προέδρου ΠΦΣ Απόστολου Βαλτά προς τους φαρμακοποιούς Βουλή των Ελλήνων - Νομοσχέδιο Υπουργείου Υγείας