2026-05-26 08:31:38

«Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν από την ισόπεδη διάβαση και συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία», ανέφερε ο Πολωνός υπουργός ΥποδομώνΈνας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στη δυτική Πολωνία, όπως μεταδίδει το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP).Το δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή sidirodromikanea

