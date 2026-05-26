Κάθε φορά που σερφάρουμε στο διαδίκτυο, αφήνουμε πίσω μας ένα «ψηφιακό αποτύπωμα». Συχνά, άθελά μας, αποκαλύπτουμε ευαίσθητα ή κρίσιμα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστική στόχευση, κλοπή ταυτότητας ή ακόμα και κυβερνοεπιθέσεις.

Δείτε τους πιο συχνούς –και αόρατους– τρόπους με τους οποίους συμβαίνει αυτό:

1. Τα Μεταδεδομένα των Φωτογραφιών (EXIF Data)

Όταν βγάζετε μια φωτογραφία με το κινητό σας, το αρχείο δεν αποθηκεύει μόνο την εικόνα. Περιλαμβάνει κρυφές πληροφορίες (metadata) όπως:

Τις ακριβείς συντεταγμένες GPS του πού τραβήχτηκε.

Την ημερομηνία και την ώρα.

Το μοντέλο της συσκευής σας.

Το ρίσκο: Αν ανεβάσετε μια φωτογραφία του κατοικιδίου σας στα social media κατευθείαν από το σπίτι σας, κάποιος μπορεί να βρει την ακριβή διεύθυνσή σας.

2. Υπερβολική Κοινοποίηση (Oversharing) στα Social Media

Ακόμα και χωρίς φωτογραφίες, οι φαινομενικά αθώες αναρτήσεις προδίδουν πολλά:

«Quiz» και παιχνίδια: Μορφές όπως "Ποιο ήταν το πρώτο σου αυτοκίνητο;" ή "Βρες το όνομα του πειρατή σου χρησιμοποιώντας το πατρικό όνομα της μητέρας σου". Αυτές είναι οι κλασικές ερωτήσεις ασφαλείας για την ανάκτηση κωδικών σε τράπεζες και email.

Φωτογραφίες από το γραφείο: Μια selfie στο γραφείο μπορεί να δείχνει στο φόντο ένα post-it με κωδικούς, έγγραφα με εταιρικά δεδομένα ή το σήμα της κάρτας πρόσβασης του κτιρίου.

3. Cookies και Tracker Ιστοσελίδων

Όταν πατάτε «Αποδοχή όλων» στα cookies χωρίς δεύτερη σκέψη, επιτρέπετε σε τρίτες εταιρείες να καταγράφουν:

Το ιστορικό περιήγησής σας.

Τι προϊόντα κοιτάζετε και για πόση ώρα.

Την τοποθεσία και τον πάροχο του διαδικτύου σας. Αυτά συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα απίστευτα ακριβές «προφίλ» της προσωπικότητάς σας.

4. Δωρεάν Δίκτυα Wi-Fi (Hotspots)

Τα δημόσια δίκτυα καφετεριών, αεροδρομίων ή πλατειών είναι συχνά ανασφαλή.

Αν συνδεθείτε σε ένα τέτοιο δίκτυο, οι χάκερ μπορούν να παρεμβληθούν ανάμεσα στη συσκευή σας και το ρούτερ (επίθεση Man-in-the-Middle), βλέποντας σε πραγματικό χρόνο ποιες σελίδες επισκέπτεστε και τι πληκτρολογείτε.

5. Εφαρμογές και «Άδειες» (Permissions)

Πολλές εφαρμογές στο κινητό ζητούν πρόσβαση σε λειτουργίες που δεν χρειάζονται για να δουλέψουν. Για παράδειγμα, μια απλή εφαρμογή φακού ή ένα παιχνίδι που ζητά πρόσβαση στις επαφές, το μικρόφωνο ή την τοποθεσία σας. Αν τους τη δώσετε, τα δεδομένα αυτά συχνά καταλήγουν σε servers διαφημιστικών εταιρειών.

freegr