Την κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης κατέκτησε «Το Πρωινό», το οποίο σημείωσε 11.7% στο δυναμικό κοινό και πέρασε μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Η «Super Κατερίνα. V» ακολούθησε με 10.1%, ενώ το «Buongiorno» κατέγραψε 8.6%.

Το «10 Παντού» σημείωσε 7.9%, αφήνοντας πίσω το «Breakfast@Star» που κινήθηκε στο 6.7% και τους «Αταίριαστους» με 5.8%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της ζώνης βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον», το οποίο περιορίστηκε μόλις στο 2.4%.

