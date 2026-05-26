2026-05-26 12:16:07
Την πρώτη θέση στην απογευματινή ζώνη κατέκτησε το «Live News», το οποίο σημείωσε υψηλό 17.7% στο δυναμικό κοινό και κυριάρχησε απέναντι στον ανταγωνισμό.
Το «The Chase» ακολούθησε με 12.8%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και το «Deal. IX» με 12.0%.
Οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» κατέγραψαν 11.7%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 9.7%.
Η ταινία «Η Κόμισσα της Κέρκυρας» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 9.0%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» σημείωσε 7.7% και το «Στούντιο 4» 7.3%.
Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 6.9%, το «Rouk Zouk» και το «Cash or Trash» με 6.1%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» σημείωσαν 2.9%.
Το «Το Χούμε!» περιορίστηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα με μόλις 3.2%.
Πηγή: tvnea.com
