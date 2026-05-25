2026-05-25 10:41:36
Φωτογραφία για Η γκρίζα ζώνη των ΦΥΚ (1B) και το δύσκολο σταυρόλεξο για το υπουργείο Υγείας
Καλείται να κάνει μία δύσκολη πολιτική επιλογή στην προεκλογική περίοδο.

Η συζήτηση για τη λίστα των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις για μεταφορά ορισμένων σκευασμάτων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς την ιδιωτική αγορά. Το παράδοξο είναι ότι στη συγκεκριμένη λίστα 1B περιλαμβάνονται φάρμακα με ιδιαίτερα χαμηλή αξία - ακόμη και 10 ή 20 ευρώ - γεγονός που οδηγεί πολλούς φορείς της αγοράς να ζητούν επαναξιολόγηση του μοντέλου διάθεσής τους.

Συγκεκριμένα, η λίστα των 1Β ΦΥΚ ανέρχεται στα 1.077 φάρμακα. Από αυτά, 23 φάρμακα έχουν τιμή κάτω των 50 ευρώ, ενώ υπάρχουν και 37 φάρμακα με τιμή (αποζημίωσης) από 50 έως 100 ευρώ.

