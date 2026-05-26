Ντέρμπι καταγράφηκε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Happy Day στον Alpha XIII» να περνά οριακά πρώτο με 15.5% στο δυναμικό κοινό.

Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε 15.3%, διατηρώντας τη δυναμική της στη ζώνη.

Το «Σήμερα» κατέγραψε 10.2%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» κινήθηκε στο 8.7%. Πολύ κοντά βρέθηκε και η «Ώρα Ελλάδος» με 8.4%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς», το οποίο περιορίστηκε μόλις στο 2.6%.

