2026-05-26 12:16:07
Ντέρμπι καταγράφηκε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Happy Day στον Alpha XIII» να περνά οριακά πρώτο με 15.5% στο δυναμικό κοινό.
Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε 15.3%, διατηρώντας τη δυναμική της στη ζώνη.
Το «Σήμερα» κατέγραψε 10.2%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» κινήθηκε στο 8.7%. Πολύ κοντά βρέθηκε και η «Ώρα Ελλάδος» με 8.4%.
Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς», το οποίο περιορίστηκε μόλις στο 2.6%.
Πηγή: tvnea.com
