2026-05-26 12:16:07
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Πρωτιά για το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ»



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», το οποίο σημείωσε υψηλό 19.5% στο δυναμικό κοινό και ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς.

Ο «Άγιος Έρωτας II» ακολούθησε με πολύ καλή επίδοση και 16.9%, ενώ το «MasterChef 10» κατέγραψε 14.4%.

Το «Να Μ’ Αγαπάς» σημείωσε 14.1%, ενώ το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» κινήθηκε στο 12.8%.

Η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» κατέγραψε 11.9%, με τη σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» να ακολουθεί με 10.0%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 9.3% και οι «Σούπερ Ήρωες» με 8.7%, ενώ το «Grand Hotel» περιορίστηκε στο 7.6%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της βραδιάς κινήθηκαν το «Γιατί Ρε Πατέρα» και η ταινία «Φονική Καταιγίδα» του Open με 6.3%, το «Στο Χιλιοστό» του ΣΚΑΪ με 5.9%, ενώ το «Από Ήλιο σε Ήλιο» και το «Το Παιδί» σημείωσαν από 3.4%.

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» κατέγραψε 7.5%, ενώ η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» σημείωσε 3.9%.



Πηγή: tvnea.com
