2026-05-26 22:55:26

Καρότο και βιταμίνη Κ



Η “βιταμίνη Κ”, είναι η γενική ονομασία μιας οικογένειας ενώσεων με μια κοινή χημική δομή,την 2-methyl-1,4-naphthoquinone.



Είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που είναι φυσικά παρούσα σε ορισμένα τρόφιμα.



Αυτές οι ενώσεις περιλαμβάνουν την phylloquinone ή βιταμίνη Κ1 και μια σειρά menaquinones ή βιταμίνη Κ2



Η phylloquinone ή βιταμίνη Κ1 είναι παρούσα κυρίως στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και είναι η κύρια διατροφική μορφή της σπουδαίας και αναγκαίας στον οργανισμό μας βιταμίνης Κ.



Οι menaquinones, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο βακτηριακής προέλευσης, υπάρχουν στα προβιοτικά -ζυμωμένα τρόφιμα- και σε μέτριες ποσότητες σε διάφορα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.



Σε σύγκριση με τις άλλες λιποδιαλυτές βιταμίνες, πολύ μικρές ποσότητες βιταμίνης Κ κυκλοφορούν στο αίμα.



Η βιταμίνη Κ μεταβολίζεται γρήγορα και αποβάλλεται



