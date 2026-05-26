2026-05-26 13:21:03
Φωτογραφία για Μπλόκο του ΕΟΦ στη διαφήμιση φαρμάκων αδυνατίσματος από influencers και γιατρούς



Με αφορμή τη ραγδαία αύξηση της προβολής σκευασμάτων αδυνατίσματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχώρησε σε μια αυστηρή προειδοποίηση.

Η παρέμβαση του Οργανισμού βάζει στο στόχαστρο τη διαφήμιση συνταγογραφούμενων ή υπό έρευνα φαρμάκων από influencers και επαγγελματίες υγείας, υπογραμμίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Η ανακοίνωση: 





Με αφορμή την εκτεταμένη προβολή στο διαδίκτυο σκευασμάτων για την απώλεια βάρους, από επαγγελματίες υγείας ή/και διάσημα/επιδραστικά άτομα, υπό το πρόσχημα της ενημέρωσης, ο Ε.Ο.Φ. επισημαίνει ότι απαγορεύεται απολύτως η απευθυνόμενη στο κοινό άμεση και έμμεση διαφήμιση συνταγογραφούμενων σκευασμάτων ή η διαφήμισή τους με αναφορά στη δραστική ουσία τους.

Στα πλαίσια εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας:

1. Σχετικά με τα Συνταγογραφούμενα Φάρμακα

Η με οποιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση προβολή συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο ευρύ κοινό απαγορεύεται απολύτως.

2. Υπό έρευνα φάρμακα:

Η οποιαδήποτε αναφορά σε σκευάσματα που βρίσκονται σε φάση κλινικών μελετών και δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου και η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση προβολή στο κοινό των παραπάνω σκευασμάτων ως θεραπευτικές λύσεις είναι παράνομη.

Εφιστάται η προσοχή ιδιαίτερα στο καταναλωτικό κοινό για τους σοβαρούς κινδύνους δημόσιας υγείας που συνεπάγεται η κάθε μορφής παράνομη προβολή από επαγγελματίες υγείας και διάσημα/επιδραστικά άτομα στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο των συνταγογραφούμενων και υπό έρευνα φαρμάκων της παραπάνω κατηγορίας, καθώς και η προμήθειά τους από παράνομα δίκτυα διανομής ή η προμήθεια μη αδειοτημένων φαρμάκων.

Η ενημέρωση του κοινού για νόσους επιτρέπεται αποκλειστικά σε γενικό πλαίσιο, χωρίς καμία αναφορά σε συνταγογραφούμενα και υπό έρευνα φάρμακα ή σε δραστικές ουσίες που παραπέμπουν ευθέως σε αυτά.

