Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και η Ζήνα Κουτσελίνη, με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων δράσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξαν για άλλη μια φορά την αγκαλιά τους!

Από τη Δευτέρα 10 έως και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, η Ζήνα Κουτσελίνη κάλεσε τους τηλεθεατές με περίσσευμα αγάπης να κάνουν μία κλήση ή να στείλουν ένα SMS για να στηρίξουν και να ενισχύσουν το αξιέπαινο κοινωνικό έργο και τις δράσεις του Οργανισμού.

Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική και συνολικά συγκεντρώθηκε το ποσό των 20.223,84€ (προ φόρων).

Η αλληλεγγύη είναι ο κρίκος που μας συνδέει με τον συνάνθρωπό μας και αυτός ο δεσμός πρέπει να παραμένει άρρηκτος, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τις συνθήκες της κάθε εποχής.  

Η Ζήνα Κουτσελίνη, οι συνεργάτες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και το Star, ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας τους τηλεθεατές για την εμπιστοσύνη και την ανιδιοτελή προσφορά.  

Δείτε εδώ το απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» - Επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια «Χαμόγελο του Παιδιού»

https://youtu.be/o-XLYhiYq4I



Πηγή: tvnea.com
