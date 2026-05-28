Ο ΕΟΦ εξέδωσε νέα απόφαση προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων. Η απόφαση αφορά τα σκευάσματα του Πίνακα 1 και έχει ισχύ από 27/05/2026 έως 27/08/2026.

Παράλληλα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απέστειλε τη νέα λίστα στις εταιρείες κατασκευής λογισμικού φαρμακείων, ζητώντας την παραμετροποίηση των προγραμμάτων τους.

Στόχος είναι, όταν ο φαρμακοποιός επιχειρεί να...

.... χορηγήσει σκεύασμα που περιλαμβάνεται στη λίστα εκτός ηλεκτρονικής συνταγής, όπως για παράδειγμα με χειρόγραφη συνταγή, να εμφανίζεται αυτόματα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην οθόνη εργασίας.

Σημαντικό για τα φαρμακεία:Για τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στη λίστα, η διάθεση στην εγχώρια αγορά προηγείται. Η υπενθύμιση μέσα από τα προγράμματα φαρμακείων έρχεται να βοηθήσει στην καθημερινή πράξη, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά τη χορήγηση σκευασμάτων που υπάγονται στην απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.Τι άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη λίστα

Σε σχέση με την προηγούμενη λίστα της 19/02/2026, η νέα λίστα περιλαμβάνει 82 σκευάσματα. Η προηγούμενη λίστα περιλάμβανε 80 σκευάσματα.

farmakopoioi

Προσθήκες στη νέα λίστα VIPIDIA 12,5 mg VIPIDIA 25 mg SEROQUEL XR 50 mg RISPERDAL CONSTA 25 mg RISPERDAL CONSTA 37,5 mg STILNOX 10 mg SERETIDE INHALER 25/50 mcg/dose SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 mcg/dose TRIMBOW εισπνεόμενο διάλυμα 87+5+9 mcg/doseΑφαιρέσεις από την προηγούμενη λίστα HUMALOG-CARTRIDGE 100 U/ml ELIQUIS 2,5 mg SHINGRIX GARDASIL 9 ZOLADEX 10,8 mg PULMICORT 0,5 mg/ml TRIMBOW NEXTHALER 88+5+9 mcg/doseΗ νέα λίστα με σύντομη ονομασία και περιεκτικότητα Α/Α Σκεύασμα 1URSOFALK 250 mg 2CREON 150 mg 3CREON 25.000 / 300 mg 4FIASP 100 U/ml 5LANTUS 100 IU/ml 6VIPIDIA 12,5 mg 7VIPIDIA 25 mg 8OZEMPIC 1 mg / 0,74 ml 9HEPARIN/LEO 25.000 IU / 5 ml 10CLEXANE 2.000 anti-Xa IU / 0,2 ml 11CLEXANE 4.000 anti-Xa IU / 0,4 ml 12CLEXANE 6.000 anti-Xa IU / 0,6 ml 13CLEXANE 8.000 anti-Xa IU / 0,8 ml 14FRAXIPARINE 5.700 anti-Xa IU / 0,6 ml 15INNOHEP 20.000 anti-Xa IU / 2 ml 16INNOHEP 18.000 anti-Xa IU / 0,9 ml 17INNOHEP 4.500 anti-Xa IU / 0,45 ml 18INNOHEP 10.000 anti-Xa IU / 0,5 ml 19INNOHEP 14.000 anti-Xa IU / 0,7 ml 20INNOHEP 8.000 anti-Xa IU / 0,4 ml 21IVOR 2.500 IU anti-Xa / 0,2 ml 22IVOR 3.500 IU anti-Xa / 0,2 ml 23IVOR 3.500 IU anti-Xa / 0,2 ml 24IVORMAX 25.000 anti-Xa IU/ml - 0,2 ml 25IVORMAX 25.000 anti-Xa IU/ml - 0,3 ml 26ENTRESTO 97/103 mg 27GONAL-F 300 IU / 0,48 ml 28GONAL-F 900 IU / 1,44 ml 29OVITRELLE 250 mcg / 0,5 ml 30BETMIGA 25 mg 31BETMIGA 50 mg 32GLUCAGEN 1 mg 33AMOXIL 250 mg / 5 ml 34AMOXIL 500 mg / 5 ml 35AMOXIL 500 mg 36AMOXIL 1 g 37AUGMENTIN 500/125 mg 38AUGMENTIN 250/62,5 mg / 5 ml 39AUGMENTIN MF 400/57 mg / 5 ml 40ZINADOL 500 mg 41ZITHROMAX 200 mg / 5 ml - 22,5 ml 42ZITHROMAX 200 mg / 5 ml - 37,5 ml 43TAVANIC 500 mg 44VAXNEUVANCE 0,5 ml 45PREVENAR 20 0,5 ml 46PROQUAD 0,5 ml 47ROTARIX 1,5 ml 48REPEVAX 0,5 ml 49ELITYRAN 11,25 mg 50ZOLADEX 3,6 mg 51ARVEKAP 11,25 mg 52PROLIA 60 mg/ml 53PALEXIA 50 mg 54PALEXIA RETARD 50 mg 55TEGRETOL 200 mg 56TEGRETOL 400 mg 57TRILEPTAL 600 mg 58TRILEPTAL 60 mg/ml 59ZYPADHERA 210 mg/vial 60ZYPADHERA 300 mg/vial 61ZYPADHERA 405 mg/vial 62SEROQUEL XR 50 mg 63RISPERDAL CONSTA 25 mg/vial 64RISPERDAL CONSTA 37,5 mg/vial 65RISPERDAL CONSTA 50 mg/vial 66TAVOR 2,5 mg 67XANAX 0,5 mg 68STILNOX 10 mg 69CONCERTA 18 mg 70CONCERTA 36 mg 71AEROLIN NEBULES 2,5 mg / 2,5 ml 72SERETIDE INHALER 25/50 mcg/dose 73SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 mcg/dose 74FOSTER NEXTHALER 100/6 mcg 75TRIMBOW εισπνεόμενο διάλυμα 87/5/9 mcg/dose 76FLIXOTIDE 50 mcg/dose 77SPIRIVA RESPIMAT 2,5 mcg/puff 78TOBREX οφθαλμική αλοιφή 0,3% 79TOBRADEX οφθαλμικές σταγόνες 0,1% + 0,3% 80TOBRADEX οφθαλμική αλοιφή 0,1% + 0,3% 81AZOPT 10 mg/ml 82DESFERAL 500 mg/vial ΠροσοχήΗ παραπάνω λίστα έχει αποδοθεί σε σύντομη μορφή, μόνο για ενημερωτική χρήση. Για επίσημη ταυτοποίηση ισχύει πάντα ο πίνακας του ΕΟΦ με barcode, ΚΑΚ, ATC και πλήρη περιγραφή προϊόντος.Πηγές ΕΟΦ - Απόφαση 65959/27-05-2026: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης ΕΟΦ - Απόφαση 22674/19-02-2026: Προηγούμενη λίστα ΠΦΣ - Επιστολή προς εταιρείες λογισμικού φαρμακείων, Αρ. Πρωτ. 2570 / 28-05-2026.