Για τα 40 χρόνια συνεργασίας τους που πέρασε από διάφορα «κύματα» μίλησαν ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου στην εκπομπή «EQ» της Έλενας Παπαβασιλείου στο Action 24 που ήταν καλεσμένοι.Ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου αποκάλυψαν ότι μετά τον θρίαμβο των «Τριών Χαρίτων» βρέθηκαν αντιμέτωποι με το βάρος της επιτυχίας και την αγωνία της επόμενης ημέρας, μια συνθήκη που πλέον, έπειτα από δεκαετίες πορείας, αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ωριμότητα και ψυχραιμία. «Σε πιάνει ο πανικός του τι θα γίνει τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Παπαθανασίου, προσθέτοντας ότι σκεφτόταν «ωραία αυτό ήταν επιτυχία, δεν μπορείς να κάνεις κάθε φορά επιτυχία, λογικά τα επόμενα θα είναι αποτυχία».Θ. Παπαθανασίου: «Στην αρχή όταν θα με γνωρίσει κάποιος μπορεί να με θεωρήσει σνομπ»«Πιο εκδηλωτικός είμαι εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι είμαι τόσο συναισθηματικός. Ο Θανάσης δεν εκφράζεται έντονα, ούτε στο καλό ούτε στο κακό. Δεν γελάει όσο εγώ», ανέφερε από την πλευρά του ο Μιχάλης Ρέππας για την μακροχρόνια συνεργασία τους.«Στην αρχή, που θα με γνωρίσει κάποιος, μπορεί να θεωρήσει πως είμαι σνομπ. Τώρα συνήθισα μετά από 40 χρόνια», συμπλήρωσε ο Θανάσης Παπαθανασίου.«Η συνύπαρξή μας οφείλεται στην Άννα Βαγενά»«Κάποια στιγμή γίναμε παιδιά της πόλης και μάλιστα του κέντρου της Αθήνας. Δεν μου αρέσει να περπατώ στο κέντρο. Έχω διάδρομο στο σπίτι», δήλωσε επίσης ο Μιχάλης Ρέππας.«Η συνύπαρξή μας οφείλεται στην Άννα Βαγενά. Δεν είναι κεραυνοβόλος έρωτας η σχέση μας. Σιγά σιγά χτίστηκε. Όταν ξεκινάς -ακόμα και ερωτικές σχέσεις-, δεν ξέρεις πόσο θα πάει. Ο Φώτης Σεργουλόπουλος μας είπε ότι είμστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα.«Κάποιες φορές είμαστε ωμοί μεταξύ μας»Είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μεταξύ μας και κάποιες φορές ωμοί. Έχουμε κάνει και συζητήσεις πάρα πολύ αδιάκριτες και δύσκολες», εξμολογήθηκαν στην Έλενα Παπαβασιλείου.Πηγή: tvnea.com