Tην επιστροφή του στη μυθοπλασία ετοιμάζει ο Αλέξανδρος Ρήγας, τέσσερα χρόνια μετά το τέλος της «Τούρτας της μαμάς», ανοίγοντας νέο κύκλο συνεργασίας με τη δημόσια τηλεόραση. Ο δημιουργός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την ΕΡΤ για μια ολοκαίνουργια σειρά, η οποία προορίζεται για το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πρότζεκτ κινείται σε καθαρά κωμικούς τόνους και θα έχει στο επίκεντρο τρεις γυναικείους χαρακτήρες, με τη χημεία των πρωταγωνιστριών να αποτελεί βασικό «όπλο» της σειράς. Αν και τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν ήδη «κλειδώσει» σε επίπεδο συζητήσεων, οι επίσημες ανακοινώσεις μετατίθενται για αργότερα, καθώς εκκρεμούν οι τελικές συμφωνίες.

Ο σχεδιασμός προβλέπει έναρξη γυρισμάτων μέσα στο καλοκαίρι, ώστε η σειρά να είναι έτοιμη για ένταξη στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 τη νέα τηλεοπτική χρονιά, με στόχο τη βραδινή ζώνη. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη διάθεση της ΕΡΤ να ενισχύσει το κομμάτι της κωμωδίας, επενδύοντας σε γνώριμα δημιουργικά ονόματα.

