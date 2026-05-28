2026-05-28 12:55:24

Τρία άτομα μαχαιρώθηκαν από έναν άνδρα με μαχαίρι, ο οποίος φώναξε πολλές φορές «Αλλάχ Ακμπάρ» καθώς εξαπέλυε επίθεση μπροστά σε μια ομάδα μαθητών σχολείου σε έναν ελβετικό σιδηροδρομικό σταθμό το πρωί της Πέμπτης.Ο ένοπλος δράστης, που περιγράφεται ως ένας 31χρονος Ελβετός, μαχαίρωσε τρεις άνδρες σε διαφορετικά σημεία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ έξω από τη Ζυρίχη, σύμφωνα με την sidirodromikanea

