2026-06-25 11:00:19
Φωτογραφία για Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της ηλεκτροκίνησης - σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα.
Εντάχθηκε στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Μεταφορές 2021-2027", με δικαιούχο τη "ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΕ", η πράξη "Εγκατάσταση Ηλεκτροκίνησης- Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα-Β' Φάση", με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών sidirodromikanea
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