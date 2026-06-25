2026-06-25 11:00:19

Εντάχθηκε στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Μεταφορές 2021-2027", με δικαιούχο τη "ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΕ", η πράξη "Εγκατάσταση Ηλεκτροκίνησης- Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα-Β' Φάση", με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών sidirodromikanea

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