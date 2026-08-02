2026-08-02 16:00:12

Η τελευταία σημαντική στιγμή πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2026, στο οικόπεδο H53 Pfons-Brenner στην αυστριακή πλευρά του έργου, όπου η εκσκαφή με γεωτρήσεις και ανατινάξεις από το βορρά συναντούσε τα ήδη ολοκληρωμένα τμήματα της κύριας σήραγγας από το ιταλικό οικόπεδο H61 Mauls 2-3. Δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες από την εταιρεία του έργου και τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες δείχνουν sidirodromikanea

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