2026-08-02 16:00:12
Φωτογραφία για Σιδηροδρομική Σήραγγα Μπρένερ: Πώς η διάνοιξη θα αλλάξει τις μετακινήσεις Βορρά–Νότου.
Η τελευταία σημαντική στιγμή πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2026, στο οικόπεδο H53 Pfons-Brenner στην αυστριακή πλευρά του έργου, όπου η εκσκαφή με γεωτρήσεις και ανατινάξεις από το βορρά συναντούσε τα ήδη ολοκληρωμένα τμήματα της κύριας σήραγγας από το ιταλικό οικόπεδο H61 Mauls 2-3. Δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες από την εταιρεία του έργου και τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες δείχνουν sidirodromikanea
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