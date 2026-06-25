2026-06-25 10:22:13
Φωτογραφία για Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρης Ουγγαρέζος μετά το απρόσμενο τέλος του Buongiorno: «Εννοείται πως έχω πολλά να πω»
Στο τέλος του Buogiorno αναφέρθηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον MyRadio το πρωί της Πέμπτης (25/6).

«Όσοι με ξέρετε, δόξα τω Θεώ 19 χρόνια τώρα, ξέρετε πώς κινούμαι. Προφανώς έχω να πω πάρα πολλά και προφανώς θα μου ξεφύγουν κάποια. Παρ’ όλα αυτά,  είναι από τις φορές που εγώ δεν μπορώ να πω πλήρως αυτά που έχω στο μυαλό μου, διότι σέβομαι τη σύμβαση που έχω υπογράψει και το χέρι που με πληρώνει», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην πρωινή ραδιοφωνική του εκπομπή.

«Δεν δαγκώνουμε το χέρι που μας πληρώνει. Εχθές όντως μας ανακοινώθηκε μέσω της παρουσιάστριάς μας ότι το Buogiorno κόβεται. Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας πω κάτι», συμπλήρωσε κλείνοντας το σύντομο σχόλιό του.

Πηγή: tvnea.com
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