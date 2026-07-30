2026-07-30 13:37:38

Ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών στη Γραμμή 2, διάρκειας 6 λεπτών, σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 30/7 στο Μετρό της Αθήνας λόγω εισόδου ατόμου στη σήραγγα.Το άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη στον σταθμό Σύνταγμα.Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την απομάκρυνση του ατόμου από τον χώρο, η κυκλοφορία των συρμών αποκαταστάθηκε και διεξάγεται πλέον κανονικά.cnn.gr

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