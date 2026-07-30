2026-07-30 13:37:38
Φωτογραφία για Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό- Είχε διακοπεί λόγω ατόμου στη σήραγγα.
Ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών στη Γραμμή 2, διάρκειας 6 λεπτών, σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 30/7 στο Μετρό της Αθήνας λόγω εισόδου ατόμου στη σήραγγα.Το άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη στον σταθμό Σύνταγμα.Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την απομάκρυνση του ατόμου από τον χώρο, η κυκλοφορία των συρμών αποκαταστάθηκε και διεξάγεται πλέον κανονικά.cnn.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Καλοκαιρινά πειράματα. Η κούπα του Πυθαγόρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καλοκαιρινά πειράματα. Η κούπα του Πυθαγόρα
Ανακοίνωση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακοίνωση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Βασική Σιδηροδρομική Σήραγγα Μπρένερ: Πραγματικότητα η υπόγεια σύνδεση Ιταλίας–Αυστρίας.
Βασική Σιδηροδρομική Σήραγγα Μπρένερ: Πραγματικότητα η υπόγεια σύνδεση Ιταλίας–Αυστρίας.
Θεσσαλονίκη: Από 7 Αυγούστου το νέο διευρυμένο ωράριο στο Μετρό με δρομολόγια έως τις 2:00 τα ξημερώματα.
Θεσσαλονίκη: Από 7 Αυγούστου το νέο διευρυμένο ωράριο στο Μετρό με δρομολόγια έως τις 2:00 τα ξημερώματα.
Φωτιά στη γραμμή 1 του μετρό της Βαρκελώνης: 39 νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.
Φωτιά στη γραμμή 1 του μετρό της Βαρκελώνης: 39 νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.
Ταχιάος: Εντός Αυγούστου η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά – Με ταχείς ρυθμούς προχωρά το Flyover.
Ταχιάος: Εντός Αυγούστου η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά – Με ταχείς ρυθμούς προχωρά το Flyover.
Μετρό Θεσσαλονίκης: «Πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών» – Νέες εικόνες από τους σταθμούς της Καλαμαριάς.
Μετρό Θεσσαλονίκης: «Πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών» – Νέες εικόνες από τους σταθμούς της Καλαμαριάς.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/7/2026)
Αυτή ειναι η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το νέο ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Αυτοί θα το παρουσιάζουν
Αυτή ειναι η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το νέο ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Αυτοί θα το παρουσιάζουν
Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.
Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.
Νίκος Μουτσινάς: Διπλή παρουσία στο STAR
Νίκος Μουτσινάς: Διπλή παρουσία στο STAR
Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται στο OPEN
Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται στο OPEN