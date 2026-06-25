Προς : Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η ΗΔΥΚΑ μας ενημέρωσε ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026, με αποτέλεσμα να παύει από την 1η Ιουλίου η δυνατότητα έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών στο πλαίσιο της δράσης αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.

Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε αποδέκτες έντονου προβληματισμού και παραπόνων από δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη θεραπευτική τους αγωγή χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενες κύκλος θεραπείας, είτε μόλις πρόσφατα εντάχθηκαν σε αυτήν.

Πολλοί εξ αυτών αδυνατούν να ανταποκριθούν στο σημαντικό κόστος αγοράς των συγκεκριμένων φαρμάκων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο διακοπής μιας θεραπείας που ξεκίνησε στο πλαίσιο της οργανωμένης δημόσιας παρέμβασης και πρέπει να βρεθεί διέξοδος.

Η αιφνίδια διακοπή της πρόσβασης στη θεραπεία για τους ήδη ενταγμένους δικαιούχους ενδέχεται να αναιρέσει το θεραπευτικό όφελος που έχει ήδη επιτευχθεί αλλά και να δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στο πρόγραμμα πρόληψης της Πολιτείας.

Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε αναγκαίο...

... να εξεταστεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης των θεραπειών για τους ήδη ενταγμένους δικαιούχους του προγράμματος, μέσω της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή άλλης ρύθμισης. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η συνέχιση της αποζημίωσης των σχετικών σκευασμάτων έως την ολοκλήρωση των ενδεδειγμένων θεραπευτικών κύκλων, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη μέριμνα της Πολιτείας.

Οι φαρμακοποιοί της χώρας, γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες της αγωνίας και της απογοήτευσης αυτών των ανθρώπων. Με αίσθημα ευθύνης, σας μεταφέρουμε το αίτημά τους και ζητούμε την εξεύρεση μιας ρεαλιστικής λύσης που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων θεραπειών.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα εξετάσετε θετικά το ζήτημα, δίνοντας λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες δικαιούχους.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

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