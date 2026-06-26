2026-06-26 11:23:54
Φωτογραφία για Στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας σιδηροδρόμου ο Κώτσηρας – Στο επίκεντρο τηλεδιοίκηση και ψηφιακές υποδομές.
Ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού σιδηροδρόμου βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Γιώργου Κώτσηρα στους Σιδηροδρόμους Ελλάδος, με έμφαση στην ψηφιοποίηση, την ασφάλεια, τη στελέχωση και την αναβάθμιση του δικτύουΕπίσκεψη στα κεντρικά γραφεία των Σιδηροδρόμων Ελλάδος πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, συνοδευόμενος από τον Γενικό sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο πρόεδρος της ΕΡΤ εξελέγη ομόφωνα μέλος του Executive Board της EBU
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο πρόεδρος της ΕΡΤ εξελέγη ομόφωνα μέλος του Executive Board της EBU
ΗΠΑ: Θάνατος άνδρα από ηλεκτροπληξία στην οροφή τρένου στο Φέρφιλντ.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΗΠΑ: Θάνατος άνδρα από ηλεκτροπληξία στην οροφή τρένου στο Φέρφιλντ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Κώτσηρας:
Γιώργος Κώτσηρας: "Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος σύγχρονος και απολύτως αξιόπιστος για όλους τους πολίτες".
Γιώργος Κώτσηρας:
Γιώργος Κώτσηρας: "Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος σύγχρονος και απολύτως αξιόπιστος για όλους τους πολίτες".
Τέμπη: Στο επίκεντρο η οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης – Σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.
Τέμπη: Στο επίκεντρο η οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης – Σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ - ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ: Στο επίκεντρο οι προτεραιότητες της ΕΕ για τα μεγάλα έργα υποδομών και μεταφορών, τον τουρισμό και ο κομβικός ρόλος της Βόρειας Ελλάδας
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ - ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ: Στο επίκεντρο οι προτεραιότητες της ΕΕ για τα μεγάλα έργα υποδομών και μεταφορών, τον τουρισμό και ο κομβικός ρόλος της Βόρειας Ελλάδας
ΟΣΕ: Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Daniel και Elias – Διακοπή κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών.
ΟΣΕ: Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Daniel και Elias – Διακοπή κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ποια εταιρεία εξαγόρασε 16 ευρωπαϊκές καταναλωτικές μάρκες για την υγεία
Ποια εταιρεία εξαγόρασε 16 ευρωπαϊκές καταναλωτικές μάρκες για την υγεία
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ TVs και monitors ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HDMI 2.2
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ TVs και monitors ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HDMI 2.2
Γιώργος Κώτσηρας:
Γιώργος Κώτσηρας: "Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος σύγχρονος και απολύτως αξιόπιστος για όλους τους πολίτες".
Γιώργος Κώτσηρας:
Γιώργος Κώτσηρας: "Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος σύγχρονος και απολύτως αξιόπιστος για όλους τους πολίτες".
Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη δυτικοκεντρική Πολωνία, με αποτέλεσμα δύο τραυματίες.
Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη δυτικοκεντρική Πολωνία, με αποτέλεσμα δύο τραυματίες.