Στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας σιδηροδρόμου ο Κώτσηρας – Στο επίκεντρο τηλεδιοίκηση και ψηφιακές υποδομές.
2026-06-26 11:23:54
Ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού σιδηροδρόμου βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Γιώργου Κώτσηρα στους Σιδηροδρόμους Ελλάδος, με έμφαση στην ψηφιοποίηση, την ασφάλεια, τη στελέχωση και την αναβάθμιση του δικτύουΕπίσκεψη στα κεντρικά γραφεία των Σιδηροδρόμων Ελλάδος πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, συνοδευόμενος από τον Γενικό sidirodromikanea
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