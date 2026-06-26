2026-06-26 06:25:53
Φωτογραφία για Γιώργος Κώτσηρας: Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος σύγχρονος και απολύτως αξιόπιστος για όλους τους πολίτες.
Επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία των Σιδηροδρόμων Ελλάδος πραγματοποίησε, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο.Ο κ. Κώτσηρας είχε συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστο Παληό, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικούς Διευθυντές, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προτεραιότητες sidirodromikanea
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Γιώργος Κώτσηρας: Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος σύγχρονος και απολύτως αξιόπιστος για όλους τους πολίτες.
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Γιώργος Κώτσηρας: "Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος σύγχρονος και απολύτως αξιόπιστος για όλους τους πολίτες".
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