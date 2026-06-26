Η κόντρα ανάμεσα σε OLED και Mini-LED monitors είναι από τις πιο έντονες αυτή τη στιγμή στον χώρο του gaming και της επαγγελματικής επεξεργασίας εικόνας. Αν και τα Mini-LED προσφέρουν εντυπωσιακή φωτεινότητα, η πλάστιγγα για πολλούς γέρνει οριστικά προς το OLED σύμφωνα με το freegr.gr.

Ακολουθούν οι 5 βασικοί λόγοι που «σπρώχνουν» τους απαιτητικούς χρήστες μακριά από το Mini-LED και προς την αγκαλιά των OLED panels:

1. Το φαινόμενο Halo / Blooming (Φωτοστέφανο)

Τα Mini-LED monitors βασίζονται σε ζώνες τοπικού ελέγχου της φωτεινότητας (Local Dimming Zones). Όταν ένα πολύ φωτεινό αντικείμενο (π.χ. το σκόπευτρο σε ένα FPS παιχνίδι, οι υπότιτλοι ή τα αστέρια στο διάστημα) εμφανίζεται σε μαύρο φόντο, το φως «ξεχειλίζει» στις διπλανές ζώνες. Αυτό δημιουργεί ένα ενοχλητικό φωτοστέφανο (blooming) γύρω από το αντικείμενο.

Στα OLED, κάθε pixel είναι αυτοφωτιζόμενο και μπορεί να σβήσει εντελώς. Το αποτέλεσμα; Μηδενικό blooming και απόλυτη ακρίβεια.

2. Αστραπιαίοι Χρόνοι Απόκρισης (Pixel Response Time)

Για τους gamers, κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου μετράει. Τα Mini-LED, όντας LCD panels στην ουσία τους, βασίζονται στην κίνηση των υγρών κρυστάλλων, κάτι που απαιτεί κάποιο χρόνο και μπορεί να προκαλέσει ghosting (είδωλα) ή motion blur σε γρήγορες σκηνές.

Mini-LED: Χρόνος απόκρισης συνήθως γύρω στο 1ms έως 4ms (GtG).

OLED: Σχεδόν ακαριαίος χρόνος απόκρισης, συχνά 0.03ms. Η κίνηση είναι απίστευτα καθαρή, χωρίς ίχνος θολότητας, δίνοντας τεράστιο πλεονέκτημα στα competitive παιχνίδια.

3. Το «Αληθινό» Μαύρο και η Αντίθεση

Επειδή η OLED τεχνολογία επιτρέπει στα pixels να απενεργοποιούνται πλήρως, το μαύρο που παράγουν είναι πραγματικά τυφλό, με λόγο αντίθεσης που αγγίζει το άπειρο (∞:1).

Τα Mini-LED, παρά τις χιλιάδες ζώνες dimming, πρέπει πάντα να έχουν ενεργοποιημένο τον οπίσθιο φωτισμό πίσω από τα φωτεινά στοιχεία, κάνοντας το μαύρο να φαίνεται ελαφρώς γκρίζο σε σκοτεινά δωμάτια. Για έναν επαγγελματία colorist ή έναν gamer που παίζει horror/ατμοσφαιρικά παιχνίδια, η διαφορά είναι χαοτική.

4. Καθυστέρηση Επεξεργασίας (Algorithmic Input Lag)

Για να διαχειριστεί ένα Mini-LED monitor τις χιλιάδες ζώνες φωτισμού του σε πραγματικό χρόνο, βασίζεται σε έναν αλγόριθμο. Αυτή η συνεχής επεξεργασία ("ποιο pixel ανάβει και ποια ζώνη σκοτεινιάζει") μπορεί να εισάγει μικρή, αλλά αισθητή καθυστέρηση (input lag) ή να προκαλέσει καθυστερημένη ενεργοποίηση του φωτισμού (dimming lag) σε γρήγορα εναλλασσόμενα πλάνα. Στα OLED δεν υπάρχει τέτοιος ενδιάμεσος αλγόριθμος: το σήμα μεταφράζεται ακαριαία σε φως.

5. Κορυφαίες Γωνίες Θέασης

Οι επαγγελματίες που μοιράζονται την οθόνη τους με πελάτες ή οι gamers που δεν κάθονται πάντα σε απόλυτα ευθεία γραμμή με το monitor αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το Mini-LED. Υπό γωνία, η χρωματική ακρίβεια των LCD panels αλλοιώνεται και το blooming γίνεται ακόμα πιο έντονο. Αντίθετα, οι OLED οθόνες διατηρούν αναλλοίωτα τα χρώματα, τη φωτεινότητα και την αντίθεσή τους, ακόμα και από τις πιο ακραίες γωνίες θέασης.

Η άλλη όψη του νομίσματος: Φυσικά, τα Mini-LED δεν στερούνται πλεονεκτημάτων. Η ασυναγώνιστη μέγιστη φωτεινότητά τους (HDR peaks που τυφλώνουν) και η απόλυτη ανοσία τους στο burn-in (μόνιμη αποτύπωση ειδώλου) τα κρατούν ακόμα ζωντανά στο παιχνίδι. Ωστόσο, για την απόλυτη εμπειρία κίνησης και εικόνας, το OLED παραμένει ο βασιλιάς.

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