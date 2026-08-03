2026-08-03 16:18:51

Η Trenitalia πειραματίζεται με νέες λύσεις για να βελτιώσει την απόδοση των τρένων της ενόψει της κλιματικής αλλαγής και να προσφέρει στους επιβάτες ένα πιο άνετο ταξίδι κατά τη διάρκεια των ζεστών ημερών.Μεταξύ των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η εφαρμογή καινοτόμων μεμβρανών ηλιακού ελέγχου στα παράθυρα ορισμένων τρένων υψηλής ταχύτητας, μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται sidirodromikanea

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