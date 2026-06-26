2026-06-26 09:49:00

Στο παρελθόν απέκτησε προϊόντα και της Sanofi και της GSK.



Η γερμανική εταιρεία παραγωγής γενοσήμων Stada, επέστρεψε στην αγορά μετά την εξαγορά της από την CapVest Partners πέρυσι, εφοδιάζοντας το χαρτοφυλάκιό της με 16 μάρκες βιταμινών, μετάλλων και συμπληρωμάτων διατροφής (VMS) από την Orifarm, πετυχαίνοντας την πρώτη της μεγάλη στρατηγική κίνηση μετά την εξαγορά της.



Ειδικότερα, εξαγόρασε αρκετές κορυφαίες μάρκες VMS στην Ευρώπη, όπως η νορβηγική φαρμακευτική σειρά Nycoplus, η δανέζικη Apovit, τα βελγικά συμπληρώματα μαγνησίου Magnecaps και η δημοφιλής μάρκα πολυβιταμινών Vitrum στην Πολωνία. Οι συμφωνίες αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της παρουσίας της Stada στον τομέα της καταναλωτικής υγείας σε όλα τα ευρωπαϊκά φαρμακεία και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας να «εστιάσει σε μάρκες που κατέχουν ηγετικές θέσεις σε εθνικές ή περιφερειακές αγορές».



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ