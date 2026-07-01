2026-07-01 11:27:15
Φωτογραφία για ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ.
Ανακοίνωση του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Αθήνας. Ο σύλλογός μας, αποβλέποντας σε μία καθαρή απάντηση από τους αρμόδιους στο ερώτημα, πότε, ή μετά από ποια διεργασία, θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία ο οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοφτού – Καλαβρύτων, συνδιοργάνωσε, από κοινού με τον Δήμο Καλαβρύτων Αχαΐας, μία συζήτηση επί του θέματος αυτού, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στον αύλειο χώρο της sidirodromikanea
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