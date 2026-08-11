2026-08-11 06:58:58

Με ψηφιακά δίδυμα, αισθητήρες και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρείται να μπει τέλος στις διακοπές δρομολογίων του ιστορικού Οδοντωτού. Η νέα μελέτη των 1,86 εκατ. ευρώ ανοίγει τον δρόμο για την ασφαλή και απρόσκοπτη επιστροφή του στη γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα.Σημαντικό βήμα για την ασφαλή και οριστική επαναλειτουργία του Οδοντωτού αποτελεί η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής sidirodromikanea

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