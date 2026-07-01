2026-07-01 08:45:44
Φωτογραφία για Το τρένο υψηλής ταχύτητας Πεκίνου-Σαγκάης εξυπηρέτησε πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια επιβατικά ταξίδια σε 15 χρόνια.
Επίσημα στοιχεία από τον Όμιλο Σιδηροδρόμων Κίνας στο Πεκίνο έδειξαν ότι ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας Πεκίνου-Σαγκάης έχει διακινήσει περισσότερα από 2,22 εκατομμύρια τρένα τα τελευταία 15 χρόνια, μεταφέροντας με ασφάλεια πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια επιβατικά ταξίδια.Η σιδηροδρομική γραμμή μήκους 1.318 χιλιομέτρων που συνδέει την πρωτεύουσα της Κίνας, Πεκίνο, με τον οικονομικό κόμβο της sidirodromikanea
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Ετήσια Εκδήλωση του Συλλόγου των Φίλων του Σιδηροδρόμου.
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Ετήσια Εκδήλωση του Συλλόγου των Φίλων του Σιδηροδρόμου.
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