Η Google ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική αλλαγή στην πολιτική της για τις διαφημίσεις. Επεκτείνει το Πρόγραμμα Επαλήθευσης Διαφημιστών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών σε ακόμη 24 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) — ανάμεσά τους και στην Ελλάδα και την Κύπρο — καλύπτοντας πλέον ολόκληρη την ΕΕ.

Στόχος του μέτρου είναι να μπει οριστικό «μπλόκο» σε παραπλανητικές διαφημίσεις, «εγγυημένα» δάνεια-παγίδες και επενδυτικές απάτες (scams) που υπόσχονται εύκολο πλουτισμό.

Τι αλλάζει στην πράξη;

Μέχρι σήμερα, το αυστηρό αυτό φίλτρο λειτουργούσε σε 18 χώρες παγκοσμίως. Με τη νέα επέκταση, η Google αλλάζει τα δεδομένα για όποιον θέλει να προωθήσει χρηματοοικονομικά προϊόντα:

Έλεγχος με Κρατικά Μητρώα: Πλέον, μόνο επιχειρήσεις που είναι επίσημα αδειοδοτημένες από τις εθνικές εποπτικές αρχές (π.χ. την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) θα μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις για τράπεζες, δάνεια, επενδύσεις, ασφάλειες και trading.

Η προθεσμία των 30 ημερών: Η εφαρμογή γίνεται σταδιακά. Από τη στιγμή που ένας διαφημιστής λάβει τη σχετική ειδοποίηση στον λογαριασμό του, έχει περιθώριο 30 ημερών να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα. Αν δεν το κάνει, η Google θα περιορίζει ή θα μπλοκάρει εντελώς τις διαφημίσεις του.

Συνεργασία με εξωτερικό ελεγκτή: Η διαδικασία περιλαμβάνει αρχικά έναν έλεγχο συμβατότητας από τον επίσημο συνεργάτη της Google (την εταιρεία G2), ο οποίος εκδίδει έναν μοναδικό κωδικό, και στη συνέχεια την τελική έγκριση από το Google Ads.

Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται;

Η υποχρεωτική επαλήθευση αφορά (ενδεικτικά) διαφημίσεις για:

Τραπεζικά προϊόντα και πιστωτικές κάρτες.

Καταναλωτικά, στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια.

Επενδυτικά προϊόντα, ομόλογα και εμπορεύματα (commodities).

Πλατφόρμες χρηματιστηριακών συναλλαγών (brokerages & day trading).

Ασφαλιστικά προγράμματα.

Η δυναμική του συστήματος: Το μέτρο αυτό έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ελέγχου ταυτότητας της Google (που καλύπτουν πάνω από το 98% των διαφημίσεων στην ΕΕ). Σε συνδυασμό με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (Gemini), η Google στοχεύει να «κόβει» τις ύποπτες διαφημίσεις πριν καν προλάβουν να εμφανιστούν στην οθόνη των χρηστών.

Μόνο την προηγούμενη χρονιά, τα συστήματα της εταιρείας αφαίρεσαν ή μπλόκαραν πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια γενικές διαφημίσεις στην ΕΕ, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό φίλτρο έχει σταματήσει 327,8 εκατομμύρια μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις.

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